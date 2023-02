Pirae domine Dragon à l'aller et prend une option sur la Ligue des champions de l'OFC

Tahiti, le 17 février 2023 – A l'issue d'une partie maitrisée, Pirae s'est imposé, vendredi au stade Pater, face à Dragon (2-0) dans le barrage aller qualificatif pour la prochaine Ligue des champions de l'OFC. Si les orange ont pris une option sur la qualification tout reste encore ouvert pour le match retour programmé le 24 février à Pater.



Tout reste encore ouvert dans la course à la qualification pour la Ligue des champions de l'OFC. Mais ce vendredi Pirae a pris une belle option pour décrocher le ticket pour les phases finales de la compétition océanienne. Les orange, à la traine en Ligue 1 cette saison, ont livré pour le barrage aller une belle prestation face au leader invaincu du championnat, Dragon. Un solide succès acquis sur le score de 2-0 qui place donc les protégés de Raimoana Bennett en position de force avant le retour programmé le 24 février.



Ariiura Labaste et Matatia Paama libèrent Pirae



Les triples champions en titre de la Ligue 1 ont imposé leur rythme dès les premières minutes de jeu. La paire de milieu Bourebare-Gitton a fait merveille en ratissant parfaitement le terrain asphyxiant au passage Raimana Li Fung Kuee et ses coéquipiers qui ont eu du mal à tenir le ballon et à enchainer les passes. De leurs côtés, les attaquants oranges, Sandro Tau et Yohann Tihoni, faisaient passer les premiers frissons sur les cages de Anapa Debruyne. Puis après le quart d'heure de jeu, Ariiura Labaste, à la réception d'une belle remise de la tête de Tamatoa Tetauira, se manquait complètement face au but. Et quelques minutes plus tard, Sandro Tau tapait le poteau sur un coup-franc dévié (22e). Des avertissements sans frais pour Dragon, du moins jusqu'à la pause.



Car au retour des vestiaires, Pirae allait enfin concrétiser sa domination. Sur un beau mouvement collectif initié par Tamatoa Tetauira, avec en relais Yohann Tihoni et à la conclusion Ariiura Labaste les oranges prenaient l'avantage sur leurs rivaux de Titioro (1-0, 49e). Toujours aucune réelle réaction du côté des hommes d'Efrain Araneda ont panne d'inspiration vendredi au stade Pater à l'image de son capitaine Raimana Li Fung Kuee et de son buteur Roonui Tinirauarii sevré de ballon. Les seules étincelles côté Dragon sont venues des recrues de Moorea, d'abord par Tevaihau Tehuritaua sur un coup-franc qui a heurté la barre (62e) et puis par son frère Tevairoa Tehuritaua insaisissable dans son couloir gauche.



Mais cela était bien insuffisant pour la formation de Titioro. Et dans le dernier quart d'heure, Pirae allait de nouveau accélérer. Sur une frappe des 25 mètres, Tevaitini Teumere, arrivé de Vénus lors de la dernière période de mutation, obligeait Anapa Debruyne à sortir une belle parade. Mais sur la corner qui a suivi, le portier de Dragon n'a rien pu faire sur la tête de Matatia Paama qui faisait le break pour Pirae (2-0, 80e). Plus rien ne se passera ensuite et c'est donc une victoire logique pour les orange. Les joueurs de Dragon ont désormais une semaine pour se remettre de leur première défaite de la saison et pour trouver des solutions pour renverser l'ogre orange.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 17 Février 2023