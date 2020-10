Pirae dit stop aux chiens errants

À Pirae, le nourrissage des chiens divagants est interdit ?

"Un arrêté a été pris dans ce sens sinon c'est une amende allant de 1400 Fcfp jusqu'à 4150 Fcfp pour récidive."



Comment avez-vous effectué votre enquête concernant les chiens divagants ?

"Les administrés nous appellent et ensuite on fait nos enquêtes de voisinage, nous faisons aussi de la prévention auprès des propriétaires et on leur dit aussi quelles sont leurs responsabilités. Nous avons recensé, sur la voie et lieux publics entre 200 et 300 chiens errants, susceptibles d'être dangereux. Il y a des personnes qui font leur sport, ou même des élèves qui vont à l'école ils se font agresser par ces chiens errants qui divaguent sur la voie publique. Donc c'est une priorité de la commune de Pirae d'éradiquer tous ces chiens qui posent problème."



Lorsque vous voyez des chiens errants vous faîtes quoi ?

"Nous prenons des photos et je fais une enquête de voisinage. Et si on ne sait pas qui sont les propriétaires, on les retire de la voie publique puis on les place en gardiennage pendant huit jours. Au delà de ces huit jours la commune décide, selon le comportement des chiens, de les placer dans des familles d'accueil ou de les euthanasier."



Est-ce facile de trouver les propriétaires des chiens errants ?

"Ma technique c'est de suivre le chien et dès qu'il s'arrête devant le portail, et bien le propriétaire est là. Cela prend du temps mais parfois les chiens n'ont pas de propriétaire et donc ils errent sur la voie publique. Et ils se focalisent à un endroit où on leur donne à manger. C'est d'ailleurs pour cette raison que les élus ont pris un arrêté pour interdire le nourrissage des chiens errants."