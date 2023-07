Pirae décroche la Coupe de Polynésie face à Central

Tahiti, le 8 juillet 2023 - Le stade Pater a été le théâtre de la finale de la Coupe de Polynésie de football vendredi soir. L’AS Pirae s’est imposé difficilement (1-0) face à l’AS Central et se qualifie pour le 7e tour de la Coupe de France qui aura lieu le 18 novembre dans l’Hexagone. En ouverture de soirée, l’AS Taiarapu a battu l’AS Manu Ura (2-0) en match de barrage.



L’affiche Pirae-Central promettait l’affrontement des deux équipes les plus titrées en Coupe de Polynésie, vendredi soir au stade Pater : 18 trophées pour Central et neuf pour Pirae ; mais ça remonte à loin pour Central qui n’a plus décroché le titre depuis 1995, le dernier succès de Pirae dans l’épreuve datant de 2015.



es pronostics étaient donc en faveur de Pirae, vice-champion de Tahiti cette saison, après avoir explosé (5-0) Vénus en demi-finale. Mais Central avait des arguments à faire valoir après avoir sorti aux penalties le champion en titre Tefana en quarts de finale et battu Manu Ura en demi. En outre, les rouge et noir ont survolé les playdowns en signant dix succès pour autant de matchs et démontré qu’ils avaient le niveau des playoffs.



Les rouge et noir ont commis beaucoup de fautes sans conséquence jusqu’à la 41e minute lorsque Tehotu Gitton s’est fait faucher dans la surface. Il s’est lui-même chargé de transformer la sanction en prenant Teriirere Vaitahe à contre-pied pour ouvrir le score (1-0). L’avantage était mérité pour les orange au repos. Mais un changement de scénario s’est opéré dès la reprise, la formation de David Chang Koei Chang se décidant à jouer plus haut pour se retrouver rapidement en supériorité numérique quand Matatia Paama s’est vu expulsé à la 47e minute pour un deuxième carton jaune.



Il ne restait plus à Pirae qu’à faire le dos rond pendant une bonne vingtaine de minutes, gêné dans la relance par le pressing de Central. Mais les partenaires du capitaine Teiki Kananou ne parviendront pas à se créer de franches occasions.





Central fait douter Pirae Central s’est à son tour retrouvé à 10 quand Eranio Yakeula a été sanctionné à la 67e minute pour un second carton jaune. Dès lors, les débats devaient s’équilibrer mais la partie a tourné au “hourra football” avec l’abus de longs ballons aériens des deux côtés. Les deux gardiens ont tout de même été sollicité et malgré des situations très chaudes dans les deux surfaces en fin de match, le score n’a plus évolué. Un sort qui fait le bonheur de Pirae qui s’empare de son 10e trophée en Coupe de Polynésie et qui se qualifie surtout pour le 7e tour de la Coupe de France.



Rédigé par Patrice Bastian le Samedi 8 Juillet 2023 à 15:12 | Lu 100 fois