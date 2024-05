Pirae célèbre son titre sur le terrain de Tefana

Tahiti, le 30 avril 2024 - Sacré champion de Tahiti de Ligue 1 depuis le mercredi précédent, Pirae a donné encore un peu plus de relief à son titre en s’imposant (4-2) sur le terrain de Tefana lundi soir en match en retard de la quatrième journée. À Mahina, Vénus a renforcé sa place de dauphin du champion en battant (1-0) Dragon.



La fin des playoffs de Ligue 1 ne revêt pas beaucoup d’intérêt. Le vainqueur du championnat 2023/2024 est déjà connu et rappelons que le vice-champion ne disputera pas la Ligue des Champions d’Océanie la saison prochaine, l’Oceania Football Confédération ayant modifié le règlement de l’épreuve qui ne mettra en scène que les champions nationaux. Cela étant, les deux matchs en retard de la quatrième journée, disputés lundi, soir avaient tout de même un certain prestige. En particulier celui qui opposait Tefana à Pirae au stade Louis Ganivet. Le sixième épisode de la saga phare du football local, cette saison, a engendré un match intéressant malgré le manque d’enjeu. Battu 3-0 par Pirae le 18 avril dans un match quasiment décisif pour le titre, Tefana avait l’opportunité de prendre sa revanche, tandis que l’équipe de Pirae tenait l’occasion de démontrer que son titre était amplement justifié.



Jouant sans pression, les deux équipes ont proposé un football offensif et efficace avec quatre buts en première période. Honoura Maraetefau a ouvert le score (1-0) dès la 5e minute pour Tefana, mais Pirae a vite réagi en égalisant (1-1) cinq minutes plus tard par Yohann Tihoni. Désiré Ngiamba a donné l’avantage (2-1) aux orange à la 36e minute, mais la formation de Faa’a a très vite réagi en revenant à la marque (2-2) grâce à un doublé de Honoura Maraetefau. Score logique au repos, au terme d’une première mi-temps équilibrée.



Pirae visera un 10/10 face à Vénus



Scénario légèrement différent en deuxième mi-temps avec une équipe de Pirae qui a un peu plus pesé sur les débats, mais Tefana était encore bien dans son match. Pirae a rapidement pris l’avantage dès l’entame, Heirauarii Salem trouvant l’ouverture sur coup-franc à la 48e minute (3-2). Tefana n’abdiquait pas pour autant mais Pirae jouait avec beaucoup de sérénité en faisant tourner le ballon. C’est Ariiura Labaste qui a creusé l’avantage de Pirae (4-2) à la 66e minute, encore sur coup-franc. La victoire de Pirae se dessinait d’autant plus que Tehotu Gitton fut expulsé à la 74e minute. Pirae poursuit son parcours parfait en playoffs en ayant signé un neuvième succès en neuf matchs. Le capitaine Alvin Tehau et ses partenaires tenteront de faire la passe de dix, samedi soir à Mahina, face à Vénus pour la clôture du championnat.



Une évidence au vu de ses dernières productions : Pirae est bien armée pour entamer la phase finale de la Ligue des Champions d’Océanie qui débutera le 11 mai à Tahiti. Vénus, vainqueur 1-0 de Dragon lundi soir sur son terrain grâce à un but de Teaonui Tehau à la 78e minute, aura une source de motivation samedi en ayant l’objectif de faire tomber le nouveau champion et de confirmer sa place de vice-champion de Ligue 1, au classement final.



Patrice Bastian

Résultats et classement

PLAYOFFS

Match en retard 4e journée

Lundi 29 avril

Stade Louis Ganivet : Tefana-Pirae 2-4

Stade de Mahina : Vénus-Dragon 1-0



# Équipes Pt MJ Diff

1 Pirae 36 9 26

2 Vénus 28 9 7

3 Tefana 25 9 14

4 Central 17 9 -23

5 Dragon 16 9 -6

6. Punaruu 10 9 -18



Reste à jouer

10è et dernière journée

*Samedi 4 mai 17 h 30

-Au centre technique FTF : Dragon-Punaruu

-A Mahina : Pirae-Vénus

-A Louis Ganivet : Central-Tefana

Rédigé par Patrice Bastian le Samedi 4 Mai 2024 à 10:13 | Lu 75 fois