Pirae au tournoi final de la Ligue des Champions OFC

Tahiti le 16 mars 2024 - La barrage retour de la Ligue des Champions OFC entre Pirae et Tefana s’est conclu sur le score de 1-1 (a.p.) vendredi soir au stade Pater soit le même résultat que le match aller du mardi précédent. La séance de tirs au but décisive a été remportée (6-5) par Pirae qui participera au tournoi final de l’épreuve du 11 au 21 mai à Tahiti.



Insoutenable scénario vendredi soir au stade Pater pour les joueurs et l’encadrement de Pirae et Tefana ainsi que pour les supporters des deux camps qui s’étaient massivement déplacés à l’occasion du barrage retour de la Ligue des Champions OFC destiné à déterminer le représentant tahitien lors de tournoi final de l’épreuve qui se tiendra au fenua au mois de mai. Le champion de Tahiti en titre Tefana et son dauphin Pirae nous avaient déjà proposé un barrage aller intense le mardi précédent mais empreint d’une certaine prudence, ce qui ne fut pas le cas vendredi soir, les deux équipes évoluant à un niveau encore supérieur avec la volonté de jouer constamment vers l’avant et ce, pendant 120 minutes. Car il fallut une prolongation et même une série de tirs au but pour départager deux formations d’un niveau sensiblement équivalent mais avec des arguments différents. Le nul (1-1) du barrage aller laissait le suspense intact au retour et du suspense il y en eut vendredi et même au-delà de ce que l’on envisageait. Les deux entraîneurs ont procédé à des changements dans l’équipe de départ par rapport au match du mardi, sans doute pour amener du sang frais et surprendre tactiquement. La 1re mi-temps est plutôt favorable à Pirae qui a la maitrise du ballon dans l’ensemble et qui est dominateur au milieu du terrain. Les oranges se procurent l’essentiel des occasions en première période, mais Tefana a aussi de belles réactions offensives et aurait pu bénéficier d’un penalty dans le premier quart d’heure pour une faute sur Eddy Kaspard, mais l’arbitre Norbert Hauata en décide autrement. 0-0 au repos, ça manque de buts mais la rencontre n’en est pas moins enthousiasmante et joué sur un rythme intense. Nouvelle occasion pour Pirae à la reprise mais Teave Teamotuaitu est vigilant tout comme l’est son homologue François Decoret.

Tefana a cru tenir la qualification



Un constat en début de deuxième période, Tefana est beaucoup mieux dans le match et fait maintenant jeu égal avec Pirae. Les deux équipes portent régulièrement le danger devant le but de l’adversaire, mais c’est surtout Tauatua Lucas qui a une énorme de marquer à la 63è minute quand il se présente face à Decoret mais sa frappe est trop molle pour surprendre le portier de Pirae. Thibault Pito marque de près à La 81è minute mais joie de courte durée pour les joueurs de Teafana, car le but est refusé pour hors-Jeu. Fin de match épique des deux côtés car ça ne calcule pas, Tefana et Pirae cherchant à faire la décision. Coup dur pour les oranges lorsque leur capitaine Heimano Bourebare est exclu dans les arrêts de jeu pour un deuxième carton jaune. Norbert Hauata ne laisse rien passer dans un match pourtant très correct (il a distribué 14 cartons jaunes). Bien qu’en infériorité numérique, Pirae fait jeu égal avec Tefana en prolongation, mais ça se complique pour les joueurs de Vatea Terai lorsque Eddy Kaspard ouvre le score pour Tefana à la 105è minute d’un frappe excentrée et contrée dont l’étonnante trajectoire lobe François Decoret au premier poteau (1-0). Tefana tient sa qualification mais Pirae ne va pas baisser les bras et égaliser (1-1) à la toute dernière seconde à la suite d’un coup-franc frappé sur le côté aux 40 mètres et repris de près par Ariiura Labaste. Il faut en passer par la série de tirs au but qui ajoute encore du suspense au scénario palpitant de la rencontre. A 3-3, Decoret capte le tir trop mou de Kaspard. A 4-4, Raimana Li Fung Kuee a une balle de match mais Teamotuaitau détourne son tir. A 5-5, Decoret gagne son duel avec Tearii Labaste et Nick Tauotaha ne laisse pas passer une deuxième balle de match pour envoyer Pirae au tournoi final de la Ligue des Champions OFC.

Un beau coup à jouer pour Pirae



Vatea Terai le coach de Pirae appréciait sobrement l’instant :’’C’était vraiment très serré entre deux équipes qui sont sensiblement du même niveau et ça s’est joué à rien. J’ai beaucoup apprécié le mental de mes joueurs qui ont tout donné en prolongation alors qu’ils étaient à 10 et qu’ils étaient menés au score. Mais ils y ont cru jusqu’au bout et ça leur a réussi. Le fait de jouer le tournoi final à Tahiti va nous donner encore plus de motivation et d’ambitions pour être performant devant notre public’’. Tout aussi mesuré était Sébastien Labayen l’entraîneur de Tefana :’’On est évidemment très déçu du résultat et d’avoir laissé échapper la qualification à la dernière seconde. Mais si on a été mieux ce soir par séquence, Pirae nous a globalement été supérieur dans le jeu sur les deux matches. Les deux équipes ont proposé des rencontres très intenses et si c’est Pirae qui jouera la 0’League, on a démontré que l’on avait aussi le niveau pour y participer’’. Pirae aura un beau coup à jouer en mai prochain à domicile pour peut-être offrir une première Ligue des Champions OFC au football tahitien.

Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Samedi 16 Mars 2024 à 11:05 | Lu 60 fois