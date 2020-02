Pirae assure l'essentiel face à Tefana

Tahiti, le 8 février 2020 - Réduit à dix, l'AS Tefana a craqué dans les ultimes restants de sa rencontre face à l'AS Pirae qui s'est imposé vendredi sur le score de 2-0. Un succès qui permet aux Orange de revenir à deux points du leader de Ligue 1 l'AS Vénus.



Pirae et son armada, troisième de Ligue 1, avait rendez-vous vendredi avec l'AS Tefana, sixième du championnat pour un match en retard de la septième journée de championnat. Pour les Orange la victoire était impérative pour rester au contact du wagon de tête composé de l'AS Vénus et de l'AS Tiare Tahiti. De leurs côtés les joueurs de Faa'a pouvaient doubler l'AS Tac et se rapprocher la quatrième place.



Ce sont d'ailleurs les hommes de Pascal Vahirua qui sont le mieux rentrés dans la partie, en mettant beaucoup d'intensité au milieu de terrain. L'AS Tefana est presque récompensé de ses efforts au quart d'heure de jeu, mais Tehauarii Holozet rate son face à face face à Quentin Baulier, le portier de Pirae. Les coéquipiers de Ariihau Teriitau vont faire le dos rond avant de réagir. A la 23ème minute de jeu, suite à une mauvaise sortie Moana Pito, Tearii Labaste tente une reprise de volée mais rate sa frappe.



La partie est ensuite hachée par de nombreuses fautes de par et d'autres. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un score nul et vierge.