Pirae assomme Manu Ura 78 à 5

Parole à Teiki Dubois, manager du RC Pirae :



Ton analyse du match ?



"Suite à notre forfait de la semaine dernière, mes garçons avaient faim. Ils avaient envie de bien préparer les phases finales. Nous sommes un peu frustrés que la première place nous ait échappé à cause du forfait mais c’est comme ça. Sur le match, le score est large mais Manu Ura était en infériorité donc c’est passé un peu plus facilement. Sur le contenu, notamment en première période, je suis content de ce que j’ai vu. Je trouve que la machine est en marche et on continue de travailler sereinement."



Vous avez des difficultés pour vous entraîner ?



"On a un problème récurrent de manque de terrain d’entraînement. C’est un sport de vitesse et de combat, sans entraînement, la semaine dernière, je n’ai pas voulu prendre de risques pour mes joueurs et j’ai préféré déclarer forfait, il en va de la responsabilité de notre bureau fédéral. Cette semaine on a pu s’entraîner, donc on a joué."



Comment envisagez-vous le carré final ?



"Arue et Pirae s’avancent en tant que favoris mais en rugby tout peut se jouer sur une action, donc c’est pour ça qu’il faut s’entraîner dur. Nous, on a mis les moyens, en prévoyant de faire venir le All Black Ofisa Tonu’u [joueur de rugby à XV international samoan puis international néo-zélandais, Il a disputé son dernier match contre l'équipe d'Afrique du Sud, le 25 juillet 1998, ndlr] pour un stage de perfectionnement grâce au soutien de la mairie de Pirae. Il se pourrait même qu’il joue avec nous !"