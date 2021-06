Pirae arrache le nul face à Vénus et décroche le titre de champion

Tahiti, le 11 juin 2021 – Pirae reste le champion de la Ligue 1. Vendredi au stade Pater, les orange ont arraché dans le dernier quart d'heure le match nul face à Vénus (1-1), avec qui ils étaient à égalité de points au classement avant la rencontre. Grâce à une meilleure différence de but, les protégés de Naea Bennett décrochent un nouveau sacre.



Ultime explication, ce vendredi au stade Pater, entre Pirae et Vénus, respectivement premier et deuxième au classement de la Ligue 1. A égalité de points avant la 7e et dernière journée de plaoyffs, les orange de Naea Bennett, grâce à une meilleure de différence, n'avaient besoin que d'un match nul pour décrocher un nouveau sacre. Néanmoins la formation alignée par le coach de Pirae était résolument tournée vers l'offensive. L'adage voulant que la meilleure défense soit l'attaque. Du côté de Vénus la victoire était évidemment obligatoire pour soulever un nouveau trophée de champion, deux ans après leur dernier titre en Ligue 1.



Et ce sont les joueurs de Mahina qui ont laissé la meilleure impression au cours des 45 premières minutes. Pressant à merveille leurs adversaires, plus faciles ballon au pied et dangereux sur chacun de leur coup pied arrêté, Teaonui Tehau et consort ont affiché un visage conquérant. Même si une sortie approximative de Teave Teamotuaitau à la demi-heure de jeu aurait pu coûter cher à Vénus. Mais ce sont bien les joueurs du club à l'étoile qui ont ouvert la marque juste avant le retour au vestiaire. Sur un corner, Kevin Barbe s'est élevé plus haut que les défenseurs orange pour placer un beau coup de tête (1-0). Dans la foulée, Benoit Mathon sur une grosse frappe aux 30 mètres a obligé Teave Teamotuaitau à sortir une parade et permettre ainsi à Vénus de faire la course en tête à la pause.