Pirae-Vénus les retrouvailles en finale de la Coupe de Polynésie

Tahiti, le 20 juin 2021 - Pirae, champion de Ligue 1 cette saison, jouera la finale de la Coupe de Polynésie samedi prochain. Les orange ont dominé, ce samedi en demi-finale, Tefana sur le score de 3-0. Pirae qui retrouvera en finale son rival de Mahina, Vénus, tombeur de son côté de Punaruu (3-1).



Deux semaines après leur explication au sommet pour le titre en Ligue 1, Pirae et Vénus se retrouveront encore une fois samedi prochain, mais cette fois-ci, en finale de la Coupe de Polynésie.



Les joueurs de Mahina ont été les premiers à valider leurs tickets pour la finale. Les protégés de Samuel Garcia avaient rendez-vous, samedi au stade Pater, avec Punaruu, leader de Ligue 2. Et comme souvent pour Vénus, la lumière est venue de Teaonui Tehau qui a ouvert la marque dès la 9e minute. Le capitaine des bleus a ensuite doublé la mise pour son équipe après le quart d'heure de jeu (2-0). Mais les joueurs de Mahina ont été surpris juste avant le retour aux vestiaires lorsque Moeterauri Rohi a réduit la marque pour Punaruu (2-1). Après la pause, Teaonui Tehau, avec un nouveau but, a définitivement assuré la victoire de Vénus qui s'est donc imposé sur le score de 3-1.



Pirae bousculée par Tefana



C'était au tour ensuite de Pirae de s'emparer de la pelouse de Pater. Les orange étaient opposés à Tefana, quatrième de la Ligue 1 cette saison. Et les hommes de Naea Bennett ont été bousculés, du moins durant la première période, par une jeune et prometteuse équipe de Faa'a. Les protégés de Sébastien Labayen se sont en effet procuré les premières occasions de la partie mais, ces derniers ont manqué de précision sur leurs opportunités.



Les coéquipiers de Ariihau Teriitau ont eux mis 20 bonnes minutes avant de rentrer dans leur match. Roonui Tinirauarii, avec une tête et une frappe toutes les deux repoussées par Mikael Roche a été le joueur orange le plus dangereux au cours des 45 premières minutes.



C'est finalement en deuxième mi-temps que Pirae a trouvé la faille. Peu avant l'heure de jeu, le capitaine du soir, Ariihau Teriitau a donné l'avantage à son équipe (1-0). Les doubles champions de Ligue 1 se sont ensuite mis à l'abri dans le dernier quart d'heure grâce à des buts de Sylvain Graglia et de Gervais Chan Kat (3-0). Pirae retrouvera donc Vénus ce samedi au stade Pater. Les orange pour s'offrir un doublé et les bleu pour les en empêcher.