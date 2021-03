Pirae Va'a avec Steeve Teihotaata s'impose aux championnats de Tahiti

Tahiti, le 20 mars 2021 - Pirae Va'a, avec Steeve Teihotaata et Charles Taie, a remporté, samedi face à une modeste concurrence, les championnats de Tahiti marathon en V6 en bouclant l'aller-retour entre Aorai Tini Hau et Mahina en 1H20'14. Teihotaata et ses coéquipiers ont devancé un deuxième équipage de Pirae et Arue Va'a qui a complété le podium. A noter la victoire chez les dames de Teva et chez les juniors hommes de Tamarii Punaruu.



Peu d'engouement une nouvelle fois sur le site de Aorai Tini Hau. La fédération tahitienne de va'a (FTVAA) y a organisé, ce samedi, la deuxième journée des championnats de Tahiti marathon. Après les courses en V1 la semaine passée, qui avaient rassemblé peu de 'aito, place était faite cette fois-ci aux équipages de V6. Si Rodolphe Apuarii, président de la FTVAA, espérait une meilleure participation à une semaine du marathon Polynésie la 1ère - ces championnats pouvaient constituer une parfaite préparation avant le premier grand rendez-vous de la saison - force était de constater que la participation était très mitigée. En open homme, la catégorie reine, seulement onze équipages étaient présents dans la zone de départ sur la plage de Taaone.



Première victoire pour Teihotaata et Taie avec Pirae Va'a



Néanmoins parmi les équipes, on retrouvait Pirae Va'a qui a aligné pour la première fois ses recrues stars de l'intersaison. Steeve Teihotaata, entraineur également du club, était installé à son habituel poste 4 et Charles Taie au poste de fa'ahoro. En l'absence des grosses écuries, Pirae Va'a, qui a aligné quatre équipages, faisait office de grandissime de favori de la course. Et les 'aito emmenés par Teihotaata et Taie n'ont en effet laissé aucune chance à la concurrence.



Sur un parcours de 21 km (aller-retour en Taaone et Mahina), ces derniers ont été en tête tout au long de la course. Sur la remontée vers Mahina, l'équipage A de Pirae menait déjà la danse devant Arue Va'a et une deuxième formation de Pirae. Et dans la descente vers Taaone et la plage de Aorai Tini Hau, Pirae A n'a fait qu'augmenter son avance avant de franchir la ligne d'arrivée au bout de 1H20'14. Derrière à 23 secondes, le deuxième équipage de Pirae Va'a s'est emparé de la deuxième place aux dépens de Arue Va'a qui a donc complété le podium de la course. On a hâte désormais de voir cet équipage de Pirae, mené par Teihotaata et Taie, se frotter aux grosses écuries du fenua.



A noter par ailleurs dans les autres catégories, la victoire de Teva chez les dames et de Tamarii Punaruu en juniors homme. Rendez-vous maintenant le 27 mars pour le marathon Polynésie la 1ère qui devrait rassembler la crème du va'a.