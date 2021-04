Pirae, Dragon et Vénus bien partis en playoffs

Tahiti, le 18 avril 2021 - La première journée des playoffs de Ligue 1 s'est jouée ce week-end et les favoris ont répondu présents. L'AS Pirae, leader à l'issue de la phase régulière, s'est imposé, vendredi à Faa'a, face à l'AS Tefana (2-1). Samedi, l'AS Dragon et l'AS Vénus ont de leurs côtés disposés respectivement de l'AS Central et de l'AS Tiare Tahiti.



Après 13 journées de championnat qui se sont jouées entre octobre et avril, les playoffs de Ligue 1 ont débuté ce week-end. Rappelons que ces playoffs concernent les sept premiers du classement à l'issue de la première phase du championnat. L'AS Pueu était ainsi exempté de match ce week-end.



C'est l'AS Pirae, leader de Ligue 1 après la phase régulière, qui a ouvert le bal, vendredi au stade Louis Ganivet de Faa'a, face à l'AS Tefana, qualifié in-extremis pour ces playoffs. Le champion en titre a ouvert le score peu avant le quart d'heure de jeu par l'intermédiaire d'Hennel Tehaamoana. Puis Benoit Mathon, ancien artilleur de la maison jaune et verte, a alourdi la marque à la 17e minute pour permettre à Pirae de faire le break (2-0). Les oranges ont ensuite été bousculés tout au long de partie par une vaillante équipe de Tefana qui a réduit la marque à la demi-heure de jeu grâce à une réalisation de Thibault Pito. Le score n'a plus bougé et Pirae l'a donc emporté sur le score de 2-1. Avec deux points bonus au compteur et grâce à ce succès, les protégés de Naea Bennett s'installent déjà en tête du classement des playoffs.



Dragon et Vénus assurent l'essentiel



Après Pirae c'était au tour des autres prétendants de faire leur entrée. Samedi, l'AS Dragon et l'AS Vénus étaient opposés respectivement à l'AS Central et à l'AS Tiare Tahiti. Dans la première rencontre, les joueurs de Titioro, dauphins de Pirae à l'issue de la phase régulière, ont mis du temps à lancer la machine face à une de Tipaerui solidaire en défense. Si les joueurs de Titioro ont eu le monopole du ballon, les joueurs de Central se sont montrés très efficaces en contre, en témoigne la transversale de Narcisse Xowie dans le premier quart d'heure.



Mais c'est bien Dragon qui allait ouvrir le score à la 20e minute sur une belle volée du gauche à l'entrée de la surface de Samuel Hnanyine (1-0). Et c'est au retour des vestiaires que le club de Titioro allait faire le break grâce à un but de François Mu qui a profité d'une sortie hasardeuse du gardien rouge et noir (2-0).



Il ne s'est plus passé grand chose dans la rencontre jusque dans le dernier quart d'heure de jeu qui a vu Central réduire la marque par l'intermédiaire de Heimana Pito (2-1). Mais quasiment dans la foulée, Rainui Tze-Yu, tout juste entrée en jeu, a redonné un avantage de deux buts à Dragon (3-1). Derrière les Centraliens se sont agacés et ont vu Fred Tissot écoper de son deuxième jaune. Désormais à 10 contre 11, Dragon allait gérer le fin de match pour s'imposer donc sur le score de 3-1 et lancer parfaitement aussi sa campagne en playoffs.



L'AS Vénus également n'a pas raté son entrée en lice. Opposé à l'AS Tiare Tahiti, clairement en perte de vitesse depuis le départ de certains joueurs cadres, les protégés de Samuel Garcia l'ont emporté sur le score de 2-0 grâce à un doublé de l'incontournable Teaonui Tehau. Des but à la 16e et à la 89e pour offrir le succès à son équipe et pour rester au contact de Pirae et Dragon au classement.



En playdown Excelsior surprend JT



Si la lutte pour le titre de champion va donc concerner dans les prochaines sept équipes, six formations lutteront elles en playdown, pour éviter une relégation en Ligue 2. Et dans cette lutte l'AS Olympic Mahina, l'AS Excelsior et l'AS Manu Ura ont pris les meilleurs départs. Les joueurs de l'OM ont dominé l'AS Mataiea sur le score de 2-1. Les mauves de Paea, de leurs côtés, se sont imposés face à Arue 2-0 grâce à des buts du capitaine Matatia Paama, en début de match, et à une réalisation en fin de rencontre d'Adams Teore.



Enfin Excelsior, bon dernier de la phase régulière, a crée la petite sensation du week-end en venant à bout de l'AS JT. Une victoire 4 buts à 2 des hommes de Bruno Tehaamoana. Ces derniers ont fait la différence en seconde période en marquant trois buts, puis réduits à dix dans la dernier quart d'heure, les joueurs de la Mission ont résisté pour l'emporter.