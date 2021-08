Pinault veut développer sa flotte au fenua

Tahiti, le 10 août 2021 – Le directeur général du groupe Kering et président d'Artémis, François-Henri Pinault a rencontré le président Fritch vendredi. L'acquéreur de la compagnie de croisière du Ponant qui compte actuellement treize navires dont le Paul Gauguin et le Boreal souhaite développer sa flotte au fenua.



Le président-directeur général du groupe Kering et président d'Artémis, François-Henri Pinault a rencontré Édouard Fritch vendredi dernier. Kering est un groupe français spécialisé dans l'industrie du luxe majoritairement détenu par le groupe Artémis, holding d'investissement lié à la famille Pinault.



En 2015, Artémis s'est porté acquéreur de la compagnie de croisière du Ponant qui a pu disposer de moyens pour franchir une nouvelle étape dans son développement. Concernant ses activités en Polynésie française, la Compagnie du Ponant a pris le contrôle du navire Paul Gauguin en octobre 2019. Le navire, qui est récemment revenu de carénage, a bénéficié d'une rénovation de ses espaces intérieurs. Le second navire présent en Polynésie, le Boreal, est quant à lui toujours désarmé dans l'attente d'une reprise de l'activité liée à l'évolution de la pandémie.



Au cours de l'entretien, François-Henri Pinault a confirmé son intérêt pour la destination polynésienne confirmant la volonté du croisiériste de mettre en tête de ligne à Papeete d'autres navires de sa flotte toujours dans l'esprit de développer des croisières d'expédition en Polynésie et dans le Pacifique plus largement, offrant une diversité d'expériences tant en matière de paysages que d'expériences culturelles et humaines.