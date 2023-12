Pierre Lesy champion de Polynésie de cross

Tahiti, le 10 décembre 2023 - Le domaine d’Atimaono à Papara a servi de cadre aux Championnats de Polynésie de cross samedi après-midi. Pierre Lesy s’est montré à l’aise sur un parcours rendu boueux par les fortes intempéries des jours précédents. Il décroche le titre de champion de Polynésie de la spécialité, tandis que Lauriane Bisch s’impose dans la catégorie féminine.



L’appellation cross-country n’était nullement usurpée samedi à Atimaono tant le parcours comportait de passages difficiles entre flaques d’eau et passages boueux, le site ayant en outre été arrosé de fortes averses intermittentes. Les conditions météos incertaines n’ont cependant pas trop pesé sur la participation puisque l’on dénombrait 120 compétiteurs, toutes courses confondues. En revanche, il manquait nombre de ténors à commencer par Élodie Touffet et Benjamin Zorgnotti les tenants du titre. Mais cela n’a nullement nui à la qualité des courses et notamment celle de la catégorie Élite hommes.



Quatre courses se sont enchaînées dans l’après-midi avec des distances variables de 2 à 8 km selon les catégories d’âge et sur un parcours d’une distance de 2 km. Les plus jeunes ont ouvert le programme avant le premier temps fort constitué par le départ des épreuves Cadets, Juniors, Seniors et Masters femmes pour 6 km. Le cadet Kohai Schmitt vainqueur scratch de la Corrida de Faa’a la semaine précédente imposait le rythme suivi par le junior Felice Covillon. Tous deux creusaient l’écart et se présentaient côte-à-côte à l’amorce de la dernière ligne droite. Kohai Schmitt qui n’avait plus de basket depuis le premier des trois tours pour les avoir perdues dans une flaque d’eau se montrait tout de même le plus véloce au sprint pour s’imposer en 24’ 00’’ et devancer Felice Covillon. Le premier a été sacré champion de Polynésie chez les cadets, l’autre chez les juniors. Pas vraiment de suspense dans la catégorie féminine, Lauriane Bisch se détachant au fil des tours pour finir 3e au scratch en 29’ 05’’ et décrocher le titre chez les dames. Clémence Dédé a terminé 4e et seconde féminine à 35 secondes de la lauréate.



Sur un terrain de plus en plus gras était ensuite lancée à 16 heures la course phare du jour sur une distance de 8 km soit quatre tours de circuit. L’épreuve mettant en scène les catégories Seniors et Masters masculines, avec au départ le junior Alexander Casu. Si le terrain était difficile, la température était en revanche plutôt agréable pour l’exercice de la course à pied.

Pierre Lesy observe puis accélère



Deuxième de la Corrida de Faa’a le samedi précédent, Eddy Pang-Fat ne laissait à personne le soin de dicter le rythme et entraînait cinq coureurs dans sa foulée, l’écart grandissant rapidement avec le reste du peloton. Le sociétaire de Tefana ne calculait pas et continuait son travail de sape devant pour tenter de décrocher ceux qui l’accompagnaient. Pierre Lesy était l’un de ceux-là. Et s’il restait tranquillement calé au sein du groupe de tête pendant un temps, il accélérait franchement dans le troisième tour. Plus personne ne devait le revoir d’autant que derrière on observait un coup de mou dans le dernier tour. Le coureur d’Aorai passait le premier la ligne d’arrivée en 35’ 07’’. Derrière lui Clément Boinot prenait la 2e place à 20 secondes, Eddy Pang-Fat complétant le podium en 35’ 34’’. Récemment arrivé au Fenua, Pierre Lesy avait fait 5e pour sa première course locale à la Corrida de Faa’a. Il signait donc son premier succès scratch à Tahiti, samedi. Il explique sa stratégie de course : “J’ai d’abord fait une course d’attente au sein du groupe de tête car je viens d’arriver à Tahiti et si j’ai participé à la Corrida de Faa’a, la semaine dernière, je ne connaissais pas encore assez le niveau de mes adversaires pour imposer mon rythme. Comme je me sentais bien, j’ai accéléré dans le troisième tour et je me suis retrouvé seul devant. Je craignais un peu d’être parti de trop loin, mais j’ai bien tenu. C’était un vrai terrain de cross mais j’aime bien ces conditions car je faisais du cyclo-cross en Métropole et il ne faisait pas trop chaud ce qui me convenait parfaitement.”



Pierre Lesy aura certainement l’occasion d’enrichir son palmarès local samedi prochain lors de la Corrida de Arue.



Patrice Bastian

Résultats

Top 10 scratch hommes

1 Pierre Lesy (Aorai) 35’ 07’’

2 Clément Boinot (Central) 35’ 27’’

3 Eddy Pang-Fat (Tefana) 35’ 34’’

4 Ludovid Chastang (Fei Pi Tri) 35’ 50’’

5 Alexander Casu (Central) 35’ 56’’

6 Vaitua Mooria (NL) 36’ 07’’

7 David Bernard (ATN Run) 37’ 09’’

8 Jean-Marc Carcy (Tam Punaruu) 37’ 24’’

9 Anthony Barbero (ATN Run) 37’ 37’’

10 Jérôme Bersuat (ATN Run) 38’ 07’’



Les champions par catégorie

Benjamines (2 km) : Evanelia Bertrand (Tam Punaruu) 9’ 18’’

Benjamins (2 km) : Martin Raidelet (Central) 8’ 49’’

Minimes filles (2 km) : Nais Hernandez (Central) 8’ 22’’

Minimes garçons (4 km) : Toanui Tanetoa (Konatri) 16’ 09’’

Cadettes (4 km) Quitterie Stephant (ACE Arue) 22’ 47’’

Cadets (6 km) : Kohai Schmit (Tam Punaruu) 24’ 00’’

Juniors hommes (6 km) : Felice Covillon (Central) 24’ 02’’

Seniors femmes (6 km) : Lauriane Bisch (ADAT) 29’ 05’’

Master femmes (6 km) : Sakina Hanna (NL) 31’ 24’’

Juniors hommes (8 km) : Alexander Casu (Central) 35’ 56’’

Seniors hommes (8 km) : Eddy Pang-Fat (Tefana) 35’ 34’’

Master hommes (8 km) Pierre Lesy (Aorai) 35’ 07’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 10 Décembre 2023 à 15:39 | Lu 128 fois