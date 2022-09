Pierre Lauret et Sophie Peretti dominent le Mangareva Pearl Trail

Rikitea, le 12 septembre 2022 - La troisième édition du Mangareva Pearl Trail s'est tenue, dimanche, aux Gambier. La course reine, une boucle de 36 km avec un dénivelé de 1 800 m, a été dominée par Pierre Lauret en 4h27. Lauret a devancé Samuel Zijp et Franck Digonnet. Chez les dames Sophie Peretti l'a emporté en 5h53. Marie Dethoor et Fanny Rouget ont fini respectivement deuxième et troisième.



L'île de Mangareva était en effervescence ce week-end avec la troisième édition de la Mangareva Pearl Trail. Une cinquantaine de coureurs étaient attendus samedi au quai du village. Accueillis par le son des tambours, les coureurs se sont ensuite dirigés vers les dortoirs du collège. Lors de la “pasta party” du samedi soir, les dossards et autres accessoires ont pu être distribué à tous les participants. Une prestation de danse a ensuite été offerte aux arrivants par l’association Takurua.



Puis dimanche matin à 7 heures, après la bénédiction, place au départ de la course qui a été donné devant la cathédrale Saint-Michel de Rikitea. Deux parcours différents avec une petite boucle de 17 km et 1 000 m de dénivelé et une de 36 km et 1 800 m de dénivelé. Des parcours qui ont notamment mené les coureurs sur les monts Mokoto, Mokotaka (210 m), Auorotini (440 m) ou encore le Chemin des 12 apôtres et la traversière de Kirimiro.

Seulement deux abandons Côté performance on retiendra celle de Pierre Lauret qui a avalé les 36 km et les 1 800 mètres de dénivelé en 4h27. “Une grosse performance”, de l'aveu même d'Alexis Crescence, le président de l'Association des coureurs des Gambier (ASCDG). Derrière Lauret on retrouvait un habitué des trails et des courses en nature au fenua, Samuel Zijp qui a pointé à deux minutes du vainqueur. Et le podium était complété par Franck Digonnet qui a signé un temps de 4h38.



Du côté des dames, les débats ont été dominés par Sophie Peretti en 5h53. Cette dernière, la seule femme en dessous des six heures de course, a devancé Marie Dethoor et Fanny Rouget. Sur la petite boucle de 17 km, John Jordan l'a emporté en 2h35. Et chez les dames Emmanuelle Manate a été la plus rapide. On notera également la participation de très jeunes coureurs cette année avec Togakura Boosie-Mu, 14 ans, et Natiméo Zijp, 12 ans. “J'ai fait de l’ultra-trail et du triathlon à Tahiti, c’est la plus belle course que j’ai faite, avec de supers points de vue… l’organisation de la course et les bénévoles ont fait du beau boulot”, a indiqué le jeune Natiméo.



Et pour l'anecdote, à 16h30, soit après plus de 9 heures d'efforts, le dernier coureur a franchi la ligne d'arrivée. Pour Alexis Cressence, organisateur du MPT, “la journée a été incroyable, après deux ans de préparation on a pu avoir plus de 100 participants. On a eu un pourcentage d’abandon faible malgré un trail très dur car sur 110 coureurs, seuls deux abondons ont été enregistrés, toute la population s’est impliqué dans le projet, nous avions plus de bénévoles que de coureurs… beaucoup de Mangareviens ont participé et ça aussi c’est extraordinaire… Merci à tous les sponsors et surtout à la commune des Gambier… Je suis fier des coureurs arrivés et surtout des Mangareviens !” Une nouvelle édition du Mangareva Pearl Trail est d'ores et déjà annoncée pour 2023.

Les résultats Classement catégorie Homme pour la grande boucle (36 km):

1- Pierre Lauret 4h27

2- Samuel Zijp 4h29

3- Franck Digonnet 4h38



Classement catégorie Femme pour la grande boucle (36 km):

1- Sophie Peretti 5h53

2- Marie Dethoor 6h01

3- Fanny Rouget 6h12



Classement catégorie Homme pour la petite boucle (17 km)

1- John Jordan 2h35

2- Gregory Noël 2h44

3- Hans Puke 2h52



Classement catégorie Femme pour la petite boucle (17 km)

1- Emmanuelle Manate 3h04

2- Marguerite Mauru 3h15

3- Audrey Rischman 3h19

Rédigé par Shana Boosie-Mu le Lundi 12 Septembre 2022 à 17:19 | Lu 711 fois