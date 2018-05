Pierre Kaiha remporte le trophée Fenua d’Or du Salon Made In Fenua 2018

PAPEETE, le 6 mai 2018- Le salon Made in Fenua 2018 a été l'occasion d'élire les « Meilleurs produits du Salon Made In Fenua 2018». Les membres du jury composé de la CCISM et du SIPOF (Syndicat des Industriels de Polynésie française) ont eu la lourde tâche de ne choisir que 4 produits sur les 26 participants. Les catégories « textile », « bijouterie » et « artisanat » étaient représentés pour ce concours.



Plus de 800 votes du public !



Durant les quatre jours de Salon, le public était invité à voter pour son produit préféré auprès de nos hôtesses et hôte. Au total, plus de 800 personnes ont participé au jeu-concours « Salon Made In Fenua » 2018. Parmi eux, 22 gagnants ont été tirés au sort pour repartir avec l'un des nombreux lots offerts par nos artisans et partenaires de la CCISM.