Philippines: un village frappé par une coulée de boue volcanique

Manille, Philippines | AFP | mercredi 05/06/2024 - De fortes pluies ont amené une coulée de boue et des débris volcaniques dans un village de la province centrale de Negros aux Philippines, deux jours après l'éruption du mont Kanlaon.



Des images publiées sur Facebook et vérifiées par l'AFP mercredi montrent un torrent de boue grise et de pierres, aussi appelé lave froide ou lahar, descendant le long d'un cours d'eau de Biaknabato.



Les habitants y sont aperçus marchant pieds nus à travers la large coulée qui recouvre une route du village, situé à cinq kilomètres en contrebas du volcan.



"On s'enfonce jusqu'aux genoux dans le lahar", explique à l'AFP Stills Fernandez, de l'agence municipale de lutte contre les catastrophes.



Un bulldozer et trois camions-bennes ont été déployés pour nettoyer la boue qui a cessé de couler, mais selon Stills Fernandez, cela "pourrait prendre du temps" pour déblayer la route.



Aucun mort ou blessé n'a été signalé dans l'immédiat.



"Nous sommes encore en train de déterminer l'étendue et le volume du lahar", a déclaré Teresito Bacolcol, directeur de l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie.



M. Bacolcol a averti le public que le lahar contenait des cendres volcaniques et qu'il était "dangereux".



Leah Martinez, 37 ans, a filmé le torrent de débris volcaniques s'écoulant le long d'un cours d'eau rocheux près de son village de Masulog, également proche du volcan.



"Avant la coulée de lahar, il y a eu comme un nouveau bruit de tonnerre. J'ai cru qu'il y avait une nouvelle éruption volcanique", confie-t-elle à l'AFP.



Au moins 2.800 personnes ont été évacuées après l'éruption, et ont trouvé refuge mardi dans des centres d'urgence afin de se protéger des risques de retombées de cendres et d'émanations de gaz, selon les autorités



l'Institut philippin de volcanologie et sismologie a élevé le niveau d'alerte de un à deux sur une échelle de cinq, mettant en garde contre d'autres éruptions volcaniques possibles



Les Philippines sont situées sur la "ceinture de feu" du Pacifique, constituée de plus de la moitié des volcans du globe.



Le Kanlaon est un des 24 volcans actifs de l'archipel.