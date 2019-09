Philippines : neuf morts dans le crash d'un avion ambulance

Manille, Philippines | AFP | dimanche 01/09/2019 - La chute d'un avion ambulance dimanche dans une zone touristique près de Manille a fait neuf morts et déclenché un violent incendie, poussant les habitants à s'enfuir, ont annoncé les autorités philippines.



Après être venus à bout de l'incendie, les sauveteurs ont trouvé neuf cadavres dans les ruines fumantes, vraisemblablement les occupants du petit King Air 350.

"Personne ne survivra à cet accident. Nous supposons que tous les passagers de cet avion sont morts", a déclaré à l'AFP le chef des urgences de Calamba, Jeffrey Rodriguez.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une scène de chaos avec des véhicules de secours se dirigeant vers un bâtiment en proie aux flammes alors que les autorités demandent aux passants de s'éloigner pour leur propre sécurité.

La police a déclaré que deux personnes à terre avaient été blessées et s'étaient rapidement rendues à l'hôpital mais n'a signalé aucun mort parmi les personnes se trouvant dans la station touristique quand l'avion s'est écrasé.

L'autorité aéronautique philippine a indiqué que l'avion transportait un malade et une équipe médicale partis du sud de Manille quand il a disparu des radars, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale.

La zone où l'avion s'est écrasé compte de nombreux hôtels affichant tous complet durant les mois les plus chauds de l'année.

Les accidents mortels d'avions légers sont assez courants dans le pays, où ces appareils sont utilisés pour relier les nombreuses îles de l'archipel.

Dix personnes sont ainsi mortes en mars 2018 quand un avion s'est écrasé après son décollage de Plaridel, près de Manille, provoquant la mort de ses occupants et de quatre autres personnes à terre.