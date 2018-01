Philippines: mâcher du chewing gum soulage le dos du président Dutertre

Manille, Philippines | AFP | vendredi 11/01/2018 - Le président philippin Rodrigo Duterte, qui s'est fait remarquer pour mâcher souvent du chewing-gum en public, y compris lors de réunions officielles, a révélé que cette manie l'aide à soulager ses problèmes de dos.



Le dirigeant de 72 ans s'est distingué depuis son élection en 2016 par un style sans pareil chez ses homologues, par son franc parler, ses grossièretés, ses tenues vestimentaires décontractées ou son penchant pour les chewing-gums.

L'ancien avocat a été amené jeudi, lors d'une réunion privée, à s'expliquer sur cette dernière habitude, quand il a blagué sur la façon dont les gens pourraient le remercier pour son action.

"Payez-moi tout simplement du chewing-gum parce que mâcher soulage mes douleurs", a-t-il dit, selon les retranscriptions d'un discours diffusées vendredi par son cabinet.

Il a laissé entendre, sans donner de précision, qu'il avait des problèmes de colonne vertébrale.

"Ca soulage un peu", a-t-il dit.

Une vidéo montrant le président philippin vraisemblablement en train de mâcher du chewing-gum devant son homologue chinois Xi Jinping avait fait souffler un vent de panique l'an dernier sur les services japonais du protocole, très à cheval sur l'étiquette, alors que M. Duterte devait rencontrer l'empereur du Japon.

Un autre cliché l'avait en 2016 montré avec le roi du Cambodge Norodom Sihamouni les manches retroussées et le col ouvert, ce qui lui avait valu des critiques sur les réseaux sociaux, selon les médias cambodgiens.

Cette même année, il avait reconnu avoir pris dans le passé du fentanyl, puissant sédatif souvent prescrit dans les cas de cancers ou de maladies chroniques, en raison de problèmes de dos consécutifs à des accidents de moto.

Ces révélations avaient relancé les spéculations sur l'état de santé de M. Duterte, qui est le président philippin le plus âgé.

Il a déclaré souffrir de migraines quotidiennes et de diverses maladies dont le syndrome de Buerger, une affection cardio-vasculaire en général liée au tabagisme.