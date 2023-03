Philippines: l'épave du pétrolier naufragé fin février retrouvée

Pola, Philippines | AFP | mardi 21/03/2023 - L'épave du pétrolier qui a coulé il y a trois semaines dans les eaux des Philippines a été retrouvée, ont indiqué les autorités mardi, après que l'accident a provoqué une importante marée noire.



Le Princess Empress transportait 800.000 litres de mazout quand il a subi une avarie de moteur et fait naufrage dans une mer agitée le 28 février au large de l'île centrale de Mindoro, au sud de la capitale, Manille.



Le tanker a été retrouvé par un véhicule sous-marin téléopéré (ROV) japonais, a expliqué à la presse le gouverneur de la région du Mindoro oriental, Humerlito Dolor.



L'épave a coulé à 400 mètres de profondeur.



M. Dolor a précisé avoir reçu mardi matin les premières images montrant sa localisation exacte.



Une nappe de carburant et de pétrole épais avait atteint le littoral du Mindoro oriental au début du mois, ainsi que d'autres îles des Philippines. Les produits toxiques continuent de s'échapper du vaisseau.



L'Agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué que le ROV devait analyser l'état de la coque avant de décider comment "contrôler la fuite depuis sa source".



Des milliers d'hectares côtiers pourraient être affectés, ont expliqué les autorités, les Philippines ayant demandé l'aide de plusieurs pays tels que les Etats-Unis, le Japon ou la France pour contrôler la catastrophe.



Des barrages antipollution faits de foin, de cheveux humains et d'autres matières ont été déployés pour tenter de protéger les eaux de la côte, dont dépendent plusieurs secteurs comme la pêche et le tourisme.



Du pétrole a été repéré jusqu'à près de 350 kilomètres au sud-ouest du lieu de l'accident, au large de l'île occidentale de Casian.



La nappe a également atteint le détroit de Verde, entre les îles de Mindoro et Luzon, la principale du pays.



Selon la secrétaire à l'Environnement, Maria Antonia Loyzaga, cette région est "reconnue mondialement" pour sa biodiversité marine.



Des dizaines de milliers de personnes ont été affectées, en particulier les pêcheurs, obligés de rester à quai jusqu'à nouvel ordre.



Nombre d'habitants sont tombés malades à cause de la marée noire. Le gouvernement distribue de l'aide alimentaire depuis.