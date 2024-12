Philippines: évacuations d'habitants après l'éruption d'un volcan dans le centre du pays

Manille, Philippines | AFP | lundi 09/12/2024 - Le mont Kanlaon, situé dans le centre des Philippines, est brièvement entré en éruption lundi, entraînant l'évacuation de la population des villages environnants.



Une éruption de quatre minutes s'est produite à 15H03 (07H03 GMT), lançant une colonne de cendres de quatre kilomètres de haut au-dessus du cratère alors qu'un mélange de cendres ardentes, de gaz et de roches volcaniques dévalait le flanc sud-est du volcan sur plus de trois kilomètres, ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse.



Elles ont mis en garde contre le risque de nouvelles éruptions explosives du volcan.



Le Kanlaon, situé sur l'île de Negros et d'une altitude de 2.400 mètres au-dessus du niveau de la mer, est l'un des 24 volcans en activité dans l'archipel.



Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des habitants montrent une masse de fumée en forme de chou-fleur s'élevant du cratère.



Maria Antonia Bornas, la cheffe du service de surveillance de l'Institut de volcanologie et de sismologie des Philippines, a indiqué que les retombées de cendres du volcan avaient touché plusieurs villes et villages aux alentours, sans que des victimes ou dommages ne soient rapportés à ce stade.



Elle a cependant mis en garde sur le risque que de fortes pluies n'entrainent des coulées de matière volcanique sur des zones habitées.



"Les évacuations sont en cours" dans quatre villages surplombant la ville de La Castellana, sur le flanc sud-ouest du volcan, a indiqué Ronel Arevalo, un officier de police municipale, ajoutant qu'il ne connaissait pas le nombre d'habitants concernés.



"Ces derniers jours nous avons vu de la fumée noire sortant du volcan, nous nous attendions à ce qu'il entre en éruption à tout moment cette semaine", a dit Dianne Paula Abendan, 24 ans, une habitante de La Castellana, par téléphone à l'AFP.



Elle a raconté que les habitants s'étaient rués dans leurs habitations pour se protéger et attendre l'évacuation, mais que l'activité du volcan semblait s'atténuer.



Les autorités ont indiqué que l'activité de l'aéroport international de Bacolod-Silay restait normale, mais ont averti les compagnies aériennes que leurs appareils devaient éviter de voler à moins de 3.000 mètres d'altitude dans la zone du volcan.



En septembre, des centaines d'habitants de la zone avaient dû évacuer après que le Kanlaon avait craché des milliers de tonnes de gaz dangereux en une journée.



Le Kanlaon est entré en éruption plus de 40 fois depuis 1866, selon les registres de l'Institut de volcanologie.



En 1996, trois randonneurs avaient été tués par des projections de cendres.