Philippines: deux morts dans le crash d'un avion, un autre appareil recherché

Manille, Philippines | AFP | mercredi 24/01/2023 - Deux membres de l'armée de l'air des Philippines sont morts mercredi dans un crash, tandis que des sauveteurs recherchaient un autre avion disparu mardi avec six personnes à bord, ont rapporté les autorités.



Lors d'un entraînement, l'appareil militaire, un SIAI Marchetti SF-260, a percuté une rizière à Pilar, près de Manille (nord), tuant son pilote et un autre aviateur, a déclaré à l'AFP Romell Velasco, chef de la police de la province de Bataan.



"C'est une véritable épave. Les ailes se sont séparées", a-t-il déclaré après s'être rendu sur les lieux de l'accident.



"Personne ne pouvait survivre à cela", a-t-il affirmé, ajoutant que les corps des victimes ont été récupérés.



Une enquête est en cours sur l'origine de "l'incident", a indiqué aux journalistes Consuelo Castillo, porte-parole des forces aériennes.



En juin 2021, l'armée philippine avait temporairement immobilisé sa flotte d'hélicoptères Black Hawk après le crash d'un S-70i lors d'un vol d'entraînement nocturne ayant tué les six personnes présentes à bord.



Par ailleurs, les autorités philippines de l'aviation civile ont rapporté qu'un appareil Cessna transportant cinq passagers et son pilote n'a jamais atteint mardi une piste reculée du nord du pays.



L'avion disparu avait décollé de l'aéroport de Cauayan (nord), a indiqué Eric Apolonio, porte-parole de l'organisme de régulation du secteur.



Les recherches pour retrouver l'appareil ont été temporairement interrompues mercredi en raison de mauvaises conditions météorologiques, a-t-il ajouté.