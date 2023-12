Philippines: des milliers de personnes fuient leur foyer avant une tempête tropicale

Manille, Philippines | AFP | lundi 17/12/2023 - Des milliers de personnes se réfugient dans des abris lundi aux Philippines, où la tempête tropicale Jelawat a commencé à frapper la vaste île méridionale de Mindanao, provoquant inondations et coupures d'électricité.



La tempête s'est affaiblie après avoir touché terre dans la matinée, mais les services météorologiques philippins ont estimé que les menaces d'inondations et de glissements de terrain subsistaient.



La police de Manay, où Jelawat a touché terre, a rapporté la disparition d'un homme dans le fleuve Casaoman en crue qui traverse cette ville côtière d'environ 40.000 habitants.



Cet habitant de la région "a ignoré les avertissements et est allé ramasser des noix de coco flottant sur la rivière. On pense qu'il a été emporté", a déclaré le major Meliton Sango.



Au total, 11.729 habitants ont été évacués des côtes est et nord de Mindanao avant l'arrivée de la tempête, par mesure de précaution. Les autorités leur ont conseillé de se rendre dans des hébergements d'urgence pour le moment.



Les services météorologiques prévoient que Jelawat va traverser le sud du pays pendant le reste de la journée, et mettent en garde contre les fortes pluies, en particulier dans les régions montagneuses de l'intérieur.



"Dans ces conditions, inondations et glissements de terrain provoqués par la pluie sont probables", selon le dernier bulletin météo.



Les garde-côtes ont signalé de nombreuses perturbations dans le transport maritime, des restrictions de navigation ayant été mises en place pour éviter les accidents en cas de mer agitée.



Plus de 100 navires se sont échoué ou ont cherché refuge dans les ports, et plus de 5.000 passagers sont restés bloqués dans le port de Manille, les services de ferry vers le centre et le sud des Philippines ayant été suspendus.



Une vingtaine de tempêtes et de typhons frappent chaque année le pays ou ses eaux environnantes, faisant des centaines de victimes et de nombreux dégâts.



Jelawat est la onzième tempête de l'année, selon les services météorologiques.