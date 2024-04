Philippines: Marcos affirme qu'il ne livrera pas son prédécesseur Duterte à la CPI

Manille, Philippines | AFP | lundi 15/04/2024 - Le président philippin Ferdinand Marcos a déclaré lundi qu'il ne livrera pas son prédécesseur Rodrigo Duterte à la Cour pénale internationale (CPI), qui enquête sur sa campagne de répression meurtrière contre le trafic de drogue dans l'archipel.



"Nous ne reconnaissons pas l'ordre qu'ils nous enverront. C'est non", a déclaré M. Marcos lors d'une rencontre avec l'Association des correspondants étrangers des Philippines.



Des milliers de personnes ont été tuées dans la guerre contre la drogue lancée par l'ancien président Duterte en 2016 et qui se poursuit sous la présidence de Ferdinand Marcos, pouvant constituer selon la CPI des crimes contre l'humanité.



Rodrigo Duterte avait retiré les Philippines de la CPI en 2019 après que le tribunal basé à La Haye, aux Pays-Bas, a commencé à enquêter sur les allégations de violations des droits de l'homme commises au cours de sa guerre contre la drogue.



Le tribunal a lancé une enquête officielle sur la campagne de répression de Rodrigo Duterte en septembre 2021, avant de la suspendre deux mois plus tard quand les autorités philippines ont annoncé qu'elles enquêteraient elles-mêmes sur les crimes présumés commis lors de la campagne antidrogue qui a fait des milliers de morts attribués à la police, à des tueurs à gages ou à des groupes d'autodéfense.



Le procureur général de la CPI a ensuite demandé la réouverture de l'enquête en juin 2022, et les juges de la Cour ont donné leur feu vert fin janvier 2023 - une décision que Manille a contesté en appel peu après, sans succès.



Plus de 6.000 personnes ont été tuées lors des opérations antidrogue menées sous Duterte, selon les données officielles publiées par les Philippines.



Les procureurs de la CPI estiment de leur côté que le nombre de morts se situe entre 12.000 et 30.000.



Ferdinand Marcos a exclu à plusieurs reprises de réintégrer la CPI, estimant qu'elle n'était pas compétente dans le pays parce qu'il existait un système judiciaire qui fonctionnait.



M. Marcos, fils et homonyme de l'ancien dictateur du pays, a remporté largement l'élection présidentielle de 2022 à la suite d'une vaste campagne sur les réseaux sociaux réécrivant l'histoire du pays l'histoire et redorant le blason de sa famille.



Sa colistière à la vice-présidence, Sara Duterte, fille de l'ancien président Duterte, l'a aidé à gagner le soutien crucial de l'électorat de l'île de Mindanao, d'où est originaire sa famille.



Mais les relations entre les familles Marcos et Duterte se sont détériorées.



Ces derniers mois, les deux familles se sont publiquement affrontées alors qu'elles commencent à renforcer leurs bases électorales et convoitent des postes clés avant les élections de mi-mandat en 2025 et les élections présidentielles en 2028.