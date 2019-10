Philippines: Duterte légèrement blessé dans un accident de moto

Manille, Philippines | AFP | jeudi 17/10/2019 - Le président philippin Rodrigo Duterte s'est fait mal à la hanche dans un accident de moto dont il est aussi sorti avec quelques égratignures, ont annoncé jeudi des conseillers du dirigeant de 74 ans.



Le chef de l'Etat, dont l'état de santé pose régulièrement question depuis son élection en 2016, a chuté à moto mercredi soir dans le complexe du palais présidentiel de Malacanang, selon son porte-parole Salvador Panelo.

Il y a une dizaine de jours, M. Duterte, qui est le Philippin le plus âgé à s'être fait élire président, avait révélé qu'il souffrait de myasthénie auto-immune, une maladie neuro-musculaire pouvant entraîner de graves complications et qui se manifeste déjà chez lui par des troubles oculaires.

M. Panelo a raconté que M. Duterte, qui venait de perdre sa chaussure, "avançait la main pour la récupérer quand il est tombé de sa moto, ce qui a entraîné une blessure légère, notamment de légères contusions et égratignures, au coude et au genou".

Le sénateur Christopher "Bong" Go, son ancien assistant et proche conseiller, avait auparavant indiqué que le président avait "chuté" et s'était plaint de douleurs à la hanche après l'accident, mais qu'il n'avait pas été hospitalisé.

M. Panelo, citant la compagne de M. Duterte, Cielito "Honeylet" Avancena, a indiqué que la blessure du président n'impliquait pas de soins particulièrement importants et ajouté qu'il n'y avait "pas de raison de s'inquiéter".

M. Duterte était en train d'essayer de garer son engin après un tour dans la cour, a précisé M. Panelo, en ajoutant que le président se reposait.

Le chef de l'Etat avait évoqué à plusieurs reprises ses problèmes de santé, expliquant que c'était la raison de ses absences à des rencontres et sommets à l'étranger.

En octobre 2018, il avait déclaré qu'il attendait les résultats d'un dépistage du cancer, avant d'annoncer plusieurs jours plus tard que les examens étaient négatifs.

Il avait également évoqué ses migraines et révélé qu'il souffrait de la maladie de Buerger qui affecte les veines et les artères et est habituellement due au tabagisme.

Le président Duterte avait également révélé en 2016 qu'il prenait du fentanyl, un puissant antalgique, en raison d'une blessure à la colonne vertébrale contractée, déjà, lors d'un accident de moto.