Philippe Prudhomme signe une autobiographie

TAHITI, le 9 août 2023 - Philippe Prudhomme, déjà auteur de plusieurs ouvrages autoédités, signe Le Pacifique nid d’espion, son autobiographie. Il annonce en plus la sortie du Lest de Satan, qui présente sa vision de la vie du docteur Philibert Commerson, et la réédition du Fabuleux voyage d’Ahutoru épuisé depuis plusieurs années.



Ancien professeur de lettres et d’histoire-géographie, Philippe Prudhomme a exercé de longues années dans le Pacifique et l’océan Indien. Il a enseigné au Vanuatu, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il dit avoir “ cru bon de rassembler les souvenirs de ses rencontres extraordinaires un peu troubles et de ses aventures peu banales ”. Son livre, intitulé Le Pacifique nid d’espion, est autoédité. L’auteur annonce “ certaines révélations exclusives ” et “ délicates ”. Selon lui, “ la chance et le hasard des rencontres m'ont forgé un destin original que je tenais à partager ”.



Commémoration



L’année 2023 est l’occasion de célébrer les 250 ans de la mort de Philibert Commerson. Médecin et naturaliste de renom, il embarqua sur l’Étoile qui largua ses amarres le 1er février 1767, accompagné d’un certain Jean Baret qui le servit tout au long de l’expédition. Ce dernier était en réalité une femme.



Il séjourna à Tahiti en avril 1768. Il débarqua finalement à l’Isle de France (ancien nom de l’île Maurice) avec Jeanne Barret, première femme à avoir fait le tour du monde. Il a notamment marqué les Mascareignes et, dans une moindre mesure, Madagascar. À la demande de l’intendant Pierre Poivre, il a été missionné pour accroître l’autonomie alimentaire.



Dans son ouvrage Le Lest de Satan, Philippe Prudhomme livre sa vision de “ l’étrange destin ” du docteur Commerson et de sa relation avec Jeanne Barret. Il indique que le lecteur “ découvrira dans cette étude très fouillée une autre facette moins innocente du savant ”.



Réédition



Enfin, en 2012 paraissait le titre La Malédiction de la tortue : Le fabuleux voyage d’Ahutoru. L’ouvrage, devenu introuvable, vient de ressortir. Il s’intitule à présent Le Fabuleux voyage d’Ahutoru. “ Il vous conduira des rivages de l'univers de Robinson Crusoé aux alcôves mystérieuses de la cour de Louis XV au-delà des océans et des grands espaces. ” Pour Philippe Prudhomme, “ étrange mystère que la vie dramatique de cet homme otage des ‘Lumières’, première victime de la colonisation française et cependant ignoré ou oublié par les siens. Ce petit carnet de bord imaginaire espère contribuer à réparer l’injustice et le préjudice fatal qu’on lui a fait subir. ”



Pratique



Les ouvrages sont disponibles chez Odyssey.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 9 Août 2023 à 16:19 | Lu 134 fois