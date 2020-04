Philippe Lacombe nommé vice-recteur

Tahiti, le 24 avril 2020 – Philippe Lacombe a été nommé le 22 avril par un décret présidentiel vice-recteur de la Polynésie française. Ce dernier retrouve ainsi le fenua après avoir été directeur de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de 2012 à 2014.



Un Philippe en replace un autre. On connait désormais le successeur de Philippe Couturaud, retraité depuis septembre dernier, au poste de vice-recteur de la Polynésie française. Par un décret du président de la République daté du 22 avril, Philippe Lacombe, 62 ans, a été nommé à ce poste à compter de ce vendredi.



Issu d'une famille d'instituteurs, Philippe Lacombe est inspecteur général de l’Éducation. Ce dernier fait son retour au fenua après avoir occupé de 2012 à 2014 le poste de directeur de l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Il a ensuite occupé pendant deux ans (2016-2018) le poste de recteur de l'académie de Corse. Professeur d'EPS puis d'université, il a enseigné successivement dans les années 1990 à l’université de Rennes-II et à l’université de Bretagne occidentale. Il a ensuite été directeur de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) du Pacifique entre 2004 et 2008. Il est aussi docteur en sociologie.



Sportif accompli, Philippe Lacombe est par ailleurs un amateur de sports nautiques et de voile en particulier qu’il a pratiqué à un haut niveau en équipe de France universitaire.