Philippe Dubois joue les prolongations

TAHITI, le 8 juin 2020 - Au mois d’avril, d’habitude, Philippe Dubois présente le travail d’une année. Bousculé par la crise de la Covid-19, il a, en accord avec la galerie des Tropiques qui l’héberge, étendu sa présentation. Elle va durer jusqu’au 13 juin.



À cette époque de l’année, Philippe Dubois ne fait en général plus parler de lui. Il travaille dans son atelier. Mais cette année est un peu particulière. L’exposition, " organisée sans vernissage " regrette-t-il a été décalée, et étendue.



Elle dure toujours et ce, jusqu’au 13 juin. Une cinquantaine de toiles sont présentées. Elles immortalisent des scènes polynésiennes, de pêche, de marché, de truck, de balade en vélo… si chères au peintre.



Marque de fabrique





" Il n’y a pas grand-chose de différent par rapport aux autres années ", accorde Philippe Dubois, dont les personnages sont reconnaissables entre tous, puisqu’ils n’ont ni yeux, ni nez, ni bouche.



" Les gens étaient un peu étonnés au départ, et puis c’est devenu ma marque de fabrique " dit celui qui aime bien " mettre en valeur la géométrie des formes ". En plus, l’anonymat de ces visages nus permet à chacun " d’interpréter ses propres personnages, de raconter sa propre histoire ".



Pour sa 29e exposition, Philippe Dubois reste donc sur les mêmes thèmes. Toutefois, il reconnaît qu’au niveau des couleurs, " il y a peut-être plus de jaune " et que globalement " elles sont sans doute plus vives ". Le peintre a par exemple réalisé un coucher de soleil qui a tout de suite trouvé preneur.



Arrivé au fenua fin 1986 et installé à Moorea depuis 1987, il a eu le temps de voir la vie passer en Polynésie. Son atelier est situé en bord de mer à Maharepa, mais il prend le temps de se balader dans les îles, et notamment aux Tuamotu pour trouver l’inspiration.