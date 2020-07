Philip Schyle dénonce une "tricherie"

Quelle est la finalité de cette procédure ?



"Ce que je vais demander au juge en premier, c'est de défalquer toutes les procurations litigieuses de la totalité des résultats. Ensuite de compter celui qui a eu le plus de voix qui va devenir le maire et non pas retourner aux urnes surtout compte tenu de la libération des passagers au 15 juillet. On ne sait pas trop ce qui va se passer, je n'ai pas envie que ce fameux deuxième tour bis tombe en pleine période de confinement. (…)"



Comment allez-vous prouver que les procurations étaient pour Teura Iriti ?



"On les a les procurations. Toutes les procurations critiquables on les a. On a quand même des éléments qui démontrent bien qu'il y a bien un lien entre la procuration et la liste des bénéficiaires de la procuration. De manière très précise, on a relevé, par exemple, des mandataires bénéficiaires de procuration, qui sont des conjoints, des enfants voire éventuellement des frères ou des sœurs de candidats à l'occasion de ce second tour... Voilà il y a des éléments comme cela que nous avons pu trouver. (…)"



Vous évoquiez des électeurs qui ont été démarché ?



"On les a appelés car on a vu des noms sur les procurations, donc des électeurs que l'on connait et on les a appelés. Evidemment, il y en a qui n'ont pas voulu répondre mais on a eu d'autres qui nous ont répondu. Et lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient prêts à produire une attestation écrite, pour dire comment cela s'était passé, certains ont accepté et d'autres ont aussi refusé."



Ces personnes étaient toutes des soutiens à Teura Iriti ?



"Je ne peux pas vous le dire. En tout cas leurs noms sont sur les procurations donc on peut le déduire mais je ne peux pas le confirmer à 100%. Et l'écart de voix qui est quand même faible, 79 voix je le rappelle."