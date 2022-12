Pharmacies, médecins et vétérinaires de garde le samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022



Pharmacies de garde PAPEETE

Pharmacie du Prince Hinoi (Centre médical Prince Hinoi) Tél. 40 42 02 24

Ouverte le samedi de 6h30 à 19 heures et le dimanche à 6h30 à 12h30 et de 14 heures à 19 heures.



En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la DSP au 40 47 01 47 ou au 40 47 01 44.



FAAA

Pharmacie de Pamatai (PK 3,8 côté mer) Tél. 40 82 55 92

Ouverte le samedi de 6 heures à 19 heures et le dimanche de 6 heures à 12 heures.



En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la gendarmerie de Faa'a au 40 46 72 00.



PUNAAUIA

Pharmacie Aito (P.K. 11 côté montagne) Tél. 40 45 57 70

Ouverte le samedi de 8 heures à 14 heures et le dimanche de 8 heures à 11 heures.



En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la police municipale de Punaauia au 40 54 38 60

Médecins de garde

Cliniques et vétérinaires CLINIQUE CARDELLA

Tél. 40 46 01 25 - 40 46 04 00

Samedi à partir de 12 heures jusqu'à lundi 6 heures.

En semaine de 19 heures à 6 heures.



POLYCLINIQUE PAOFAI

Tél. 40 46 18 18 - poste 4114

Samedi à partir de midi jusqu'à minuit et dimanche de 7 heures à minuit.

En semaine de 19 heures à minuit.



URGENCES

SAMU (Tél.) : 15 ou 40 42 01 01





Vétérinaire de garde

En dehors des horaires d'ouverture des cliniques, vous pouvez obtenir les coordonnées du vétérinaire de garde, pour les urgences uniquement, en téléphonant au 40 50 65 65.

Auae Faa'a assure également les urgences au 89 36 51 58

