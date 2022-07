Pharmacies, médecins et vétérinaires de garde du Samedi 30 au Dimanche 31 juillet 2022

Pharmacies de garde : Du samedi 30 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022



- Papeete : Pharmacie CARDELLA Tél. 40 43 81 97

Ouverte le Samedi de 6h30 à 18h30

Et le Dimanche de 7h30 à 18h30



En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la DSP au 40 47 01 47 ou au 40 47 01 44



- FAA'A : Pharmacie TAHITI FAA'A Tél. 40 82 79 79

Ouverte le Samedi Et le Dimanche de 8h00 à 11h00



En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la gendarmerie de Faa'a au 40 46 72 00.



- Punaauia : Pharmacie TAMANU Tél. 40 58 45 17

Ouverte le Samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00

Et le Dimanche de 08h00 à 11h00



En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la police municipale de Punaauia au 40 54 38 60

Du samedi 30 juillet 2022 de 12h00 à 22h00 et dimanche 31 juillet 2022 de 06h00 à 22h00



Iles du vent :



- Secteur Papeete-Faa’a et Punaauia : Dr SIMON José Tel. 40 85 61 62



- Secteur Papeete-Pirae-Arue-Mahina-Papenoo : Dr GAUTHIER Juliane Tel. 40 42 89 20



- Commune de Paea : Dr FLEURY Émiland le samedi de 12h00 à 18h00 et le dimanche de 09h00 à 11h00 Tel. 40 53 35 12



- Commune de Papara : Dr PROYARD Denis Tel. 40 57 35 88



- Taravao et la presqu’île : Dr ROQUES Benoît Tel. 40 57 77 18



- Secteur de MOOREA : Dr DUTERTRE-GEVOLDE Marie-Paule Tel. 40 56 18 18 / 87 23 83 94



Iles sous le Vent :



- Ile de Bora-Bora : -------------------------- Tel. ----------------------



- Ile de Huahine : Dr MOTYKA Pascal le dimanche de 08h00 à 11h00 Tél : 40 68 82 20



- Ile de Raiatea : Dr DIOCHIN Pascal Tel. 40 66 23 01



- Ile de Tahaa : Centre Médical de TAHAA Tel. 40 65 63 31



TUAMOTU



- Ile de Rangiroa : Centre Médical d'AVATORU Tel. 87 29 61 29



MARQUISES



- Ile de Hiva Oa : -------------------------- Tel. ----------------------

CLINIQUES DE PAPEETE :



Clinique Cardella : Tél. 40 46 01 25 - 40 46 04 00

Samedi à partir de 12h00 jusqu'à Lundi 06h00

En semaine de 19h00 à 06h00



Polyclinique Paofai : Tél. 40 46 18 18 - poste 4114

Samedi à partir de 12h00 jusqu'à minuit et Dimanche de 07h00 jusqu'à minuit

En semaine de 19h00 à minuit



SAMU - Tel. 15 ou 40 42 01 01



Vétérinaire de garde :

En dehors des horaires d'ouverture des cliniques, vous pouvez obtenir les coordonnées du vétérinaire de garde, pour les urgences uniquement, en téléphonant au 40 50 65 65.

Auae Faa'a assure également les urgences au 89 36 51 58

Rédigé par Rava AH TCHOY le Vendredi 29 Juillet 2022 à 14:47 | Lu 6 fois