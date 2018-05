Peu de vent pour la 2ème journée de la Tahiti Pearl Regatta

BORA-BORA, le 8 mai 2018- La Tahiti Pearl Regatta a souffert du manque de vent pour sa deuxième journée de course, ce jeudi entre Raiatea et Bora Bora. Les équipages engagés ne se sont pas laissés abattre pour autant et ont avalé les 5MN du parcours banane en un peu plus d’1h30. En monocoques Division 1, ce sont les speedfeet Neva Neva, Horo Horo et Tei Tei qui ont su le mieux tirer leur épingle du jeu. En Division 2, le skipper Roland Marti et son bateau Unim termine en tête du classement, devant le Diabolic d’Hervé Bride. L’équipage néo-zélandais Rumpus, qui accueillait pour cette manche le navigateur Loïck Peyron à bord, complète le podium en temps compensé. En Multicoques, Pearl Romance, Trésors de Tahiti et Mama Ruau prennent les trois premières places.



La deuxième étape, un rallye entre Raiatea et Bora Bora d’une longueur annoncée de 27MN, a été raccourcie à 7MN faute de vent. Après un très beau départ commun sous spi, seule la pirogue à voile Tohora Iti a réussi une échappée, laissant le reste de la flotte batailler dans la pétole pour sortir du lagon de Taha’a. Il aura fallu un peu plus de 2 heures aux équipages pour réussir à rejoindre le large. Le comité de course a donc préféré raccourcir la manche pour permettre à tous les bateaux d’avoir un classement et de rallier Bora Bora avant la nuit. Cette 4è étape voit Horo Horo (division 1), Unim (Division 2), Makatea (Multicoques) et le Loup (Cruising) s’imposer à la première place.



Ironie du sort, le vent s’est finalement levé après le début de la procédure de raccourcissement de la 4ème étape, laissant une pointe d’amertume aux régatiers. Eole ou pas, la journée se terminera dans la joie et la bonne humeur au Maikai de Bora Bora, autour d’un verre de l’amitié et d’un repas. Les équipages reprendront la mer vendredi matin pour la 3ème journée de course et tenteront de redistribuer les cartes du classement général, actuellement dominé par Neva Neva (Div 1), Unim (Div 2), Pearl Romance (Multicoques) et le Loup (Cruising).



CC:

Photos des courses C3 et C4 - Crédit Bertrand Duquenne

Bout-à-bout livré sur la plateforme (accréditation nécessaire). Un clip vidéo sera également mis à votre disposition dans la soirée.



Livraison programmée demain soir :

Photos des courses C5 et C6

Petit résumé du jour

Bouts-à-bout

Résultats après 6 courses