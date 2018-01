Petits-enfants de la bombe : à quand une étude ?

Ce projet a été conçu, dès son origine, avec Bruno Barrillot et l’Association Moruroa e tatou"

Il serait vraiment important de réaliser ces enquêtes, à la fois épidémiologiques et génétiques, mais ça peut coûter beaucoup d’argent".

"nombre considérable de situations cliniques associant un trouble envahissant du développement, avec des anomalies morphologiques, et/ou un retard mental".

"Sans que l’on puisse quantifier, à l’heure actuelle, de façon épidémiologique la fréquence de ce type de situation, il semble bien, que cette fréquence soit supérieure au taux habituel de ce type de problématique reçue dans les consultations de pédopsychiatrie publique métropolitaines",

"la majorité de ces situations cliniques se retrouv(ait), dans notre patientèle, chez des « petits-enfants », tout autant dans la descendance de vétérans civils ou militaires du CEP, que chez des populations résidant dans les atolls du sud des Tuamotu ou des Gambier, c'est-à-dire sur les atolls où une fraction très importante de la population a aussi bien travaillé au CEP de Moruroa et Fangataufa, qu’elle a été exposées à des retombées radioactives lors de essais atmosphériques."

"Les brefs échanges que nous avons pu avoir avec la nouvelle responsable de la DSCEN, dans les suites immédiates du décès de Bruno Barrillot, ont clairement montré que pour le gouvernement polynésien, il était « urgent de ne rien faire »

tel quel"

enterré

Bien sûr on travaille dessus et on a un crédit de deux millions budgété pour lancer des missions de préfiguration",

« Ce sont les batteries des voitures qui sont dépecées et utilisées pour faire des plombs de pêche. Elles sont chauffées ou brûlées et dégagent des particules retombant sur les toits et dans les citernes de pluie dont tout le monde boit l'eau"

Le travail de la déléguée pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, c'est du très fade, c'est de la surface. Cela n'a rien à voir avec Bruno Barrillot, qui était un chercheur militant."

afin que la jeunesse polynésienne n'oublie pas cette période de notre histoire commune".

Samedi, le journal Le Parisien a publié l'article Essais nucléaires en Polynésie : les petits-enfants oubliés de la bombe . Dans cette publication, le journal évoque le travail de Christian Sueur, ancien responsable de l’unité de pédopsychiatrie au Centre Hospitalier de Polynésie française. Nous avons pu consulter le document rédigé par le médecin, qu'il qualifie de « conclusion d’étape » d’un projet de recherche élaboré à Tahiti entre 2012 et 2016. Ce projet avait pour but de connaître les conséquences transgénérationnelles des essais nucléaires réalisés au Centre d'expérimentation du Pacifique entre 1966-1974 sur la descendance des vétérans. ", indique le médecin.Il y a sept ans, déjà dans les colonnes de Tahiti Infos, Christian Sueur soulignait : "Cette étude est indispensable selon le docteur. Lors de ses consultations, Christian Sueur a en effet constaté unconstate-t-il. Au cours de ces consultations, il a aussi remarqué quePour le docteur, la disparition de Bruno Barrillot, délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN) début 2017 a mis un coup d'arrêt à ce projet d'étude.", écrit-il.Pour Yolande Vernaudon, aujourd'hui déléguée pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, ce reproche n'est pas justifié (lire interview ci-contre). Mettant en avant l'absence de convention et d'autorisation de recherche, elle indique que ce projet ne pouvait pas fonctionner ". La déléguée indique ne pas avoir "" l'objectif de cette étude. "précise-t-elle.Dans une interview au Parisien , le docteur Baert, médecin militaire qui assure la surveillance et le suivi des vétérans civils et militaires autour des îles proches de Moruroa, explique les troubles envahissants du comportement et des retards mentaux chez les enfants par la présence de plomb dans leur organisme., indique-t-il au journal français avant d'ajouter qu'une étude sur les naissances est en cours et devrait être publiée d'ici à la fin de l'année.Roland Oldham, président de l'association Moruroa e Tatou, est lui sur la réserve "Etat, Pays et associations concernées par les essais nucléaires se retrouveront ce mercredi pour l'installation du Comité de projet de l'institut d’archives et de documentation sur le fait nucléaire en présence de la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Nul doute que le document écrit par le docteur Sueur sera évoqué. La mise en place de ce comité de projet fait suite à une promesse de François Hollande lors de sa visite au fenua en 2016. L'ancien président de la République avait annoncé la création de ce lieu "