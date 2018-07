Petits-echanges.pf le site de troc polynésien

PAPEETE, le 18 juillet 2018 - Robe, téléphone, services en menuiserie, équipement d’archerie, logiciels, moto, tout (ou presque) se trouve sur le nouveau site petits-echanges.pf. Un site lancé par Olivier Gueirard, fan inconditionnel des petites annonces.



" C’est une idée que j’ai depuis longtemps ", indique Olivier Gueirard à propos de son site internet Petits-echanges.pf. Il s’agit d’un site qui permet de faire du troc. Pour raconter l’histoire de son projet, il commence par rapporter son intérêt pour les petites annonces.



" J’ai l’habitude d’éplucher les petites annonces ", explique Olivier Gueirard. " C’est la première chose que je fais en ouvrant un journal et maintenant sur internet. Je ne cherche jamais rien de précis à vrai dire, je regarde toutes les pages sans exception, je me dis que je vais tomber sur une bonne affaire. Et je ne pense pas être le seul à faire ça. "



"Pourquoi ne pas créer mon propre site !"



Un jour Olivier Gueirard s’est dit : " pourquoi je ne ferais pas mon propre site de petites annonces ! ". Oui, mais pas n’importe quoi ni n’importe comment. " Je voyais souvent, en bas des textes que je consultais : ‘pas d’échange, rigolo s’abstenir’. " Pour les rigolos, Olivier Gueirard dit " ne rien pouvoir faire ", en revanche, pour les échanges " j’ai trouvé quelque chose, à savoir formaliser un espace de troc ".



Pour justifier son projet, Olivier Gueirard explique : " le troc fait partie de la tradition chez nous en Polynésie. On a toujours échangé des produits au sein d’une communauté, même si cette communauté tend à se réduire au fil du temps. Si on a du poisson et qu’un voisin a des fruits, il n’est pas rare de se donner l’un et l’autre les produits ".



" L’idée du site internet Petits-echanges.pf c’est de moderniser la mise en lien ", c’est comme " un créateur de lien social à une époque où on ne connaît plus ses voisins ". Lancé il y a un mois, il compte déjà plus d’un millier de visiteurs et 55 inscrits.



Comment ça marche ?



Vous vous inscrivez pour déposer une annonce et/ou pour consulter des annonces. Il existe plusieurs catégories : alimentation, arts, automobile, bateau, bijou ou bricolage. Si vous déposez une annonce, vous décrivez ce que vous avez et où vous vous trouvez. En effet, il existe une carte qui répertorie toutes les annonces.



Vous devez évidemment renseigner la catégorie, l’état de l’objet et la valeur estimée. Vous devez également précisez si votre offre est ferme ou si vous étudiez toutes les propositions d’éventuels acquéreurs. La mise en relation est possible via le site ou par téléphone si le numéro est indiqué dans l’annonce.