Petite reprise pour le beach wrestling

C’est sous un soleil de plomb que les mā'ona sont entrés dans l’arène pour des combats de trois minutes chacun. Le but : Pousser son adversaire hors du cercle, le projeter au sol ou le mettre sur le dos. Le premier arrivé à trois points s’impose.



Et à l'issue de la compétition les deux clubs de Moorea ont remporté un total de 10 médailles d'or grâce notamment à à leurs jeunes talents. "L'objectif du club à Moorea est d'encourager la pratique chez les jeunes. Je suis très content de leurs performances aujourd'hui d'autant plus que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils font de la lutte. C'est dommage évidemment qu'il n'y ait pas eu plus de compétiteurs", a commenté William Ahnne, entraineur au sein des deux clubs.



Du côté de la FPLALDA et de son cadre technique David Proia, on se félicite également de la forte participation chez les jeunes. "Le tournoi de samedi ce n'était que du fun pour les combattants, avec tout de même des combats intéressants. Et ce tournoi c'était aussi l'occasion d'inciter les jeunes à la pratique de la lutte sur la sable, avant de les orienter vers les tapis", a indiqué l'intéressé.



David Proia a d'ailleurs profité de cette première compétition en beach wrestling pour annoncer sur les prochains championnats de Polynésie de la discipline devraient se tenir en mai ou en juin prochain.