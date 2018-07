Pétanque - Trophée Tahiti Infos : " Le tournoi le plus important de l'année "

Parole à Rémy Aumeran :



Quelques mots sur cette compétition ?



« Il s'agit de la quatrième édition du Trophée de pétanque Tahiti Infos. C'est le tournoi le plus important du calendrier fédéral annuel. Avant, on était avec le loto, aujourd'hui c'est Tahiti Infos. Notre souhait à l'avenir est de faire venir des athlètes de France, pour l'instant on manque de moyens mais j'espère que l'année prochaine on pourra essayer de faire quelque chose dans ce sens. »



Le programme ?



« Le tournoi se déroule sur deux jours, il y a des triplettes homme et des doublettes femme. Le samedi, il y aura l'inauguration le matin suivi des tours éliminatoires. Il y aura des parties toute la journée, les qualifiés pourront jouer les huitièmes de finale qui débuteront le lendemain, dimanche. Ceux qui ne sont pas qualifiés pourront participer à un tournoi de consolation avec des lots assez conséquents également. Les matchs de pétanque éliminatoires se joueront en onze points, à partir des huitièmes c'est en treize points. »



« La compétition aura lieu comme l'année dernière au boulodrome de Papara que l'on a essayé encore d'améliorer. On a encore quelques travaux à faire mais on sera prêts pour le tournoi. Chaque inscrit pourra participer avec son ticket à un tirage au sort. De nombreux lots seront mis en jeu. »