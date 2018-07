Pétanque - 4e Trophée Tahiti Infos : Plus de 1000 personnes au rendez-vous

Parole à Jean-Christian Lerandy, président de la Ligue Calédonienne de pétanque, président de la confédération de l’Océanie :



Qu’est-ce qui vous a attiré à Tahiti ?



« C’est un échange que nous avons avec la Polynésie française depuis plusieurs années. Un coup ils viennent chez nous, un coup nous allons chez eux. On se rencontre également sur les Océania. Ce sont des rencontres qui permettent de jauger le niveau des adversaires de façon à préparer nos équipes. Ce sont des échanges qui nous permettent de voir du haut niveau dans le pacifique avant de participer aux championnats du monde. »



Il y a le côté convivial ?



« Il ne fait surtout pas oublier d’où vient la pétanque, du côté loisir. Tout a été transformé de manière à faire de la pétanque un sport reconnu. On l’est aujourd’hui, la pétanque est un vrai sport qui permet de développer des qualités intellectuelles comme physiques, comme tout autre sport. D’où le développement de grosses compétitions. »



Des projets ?



« Au mois de septembre, je pars en tant que président de la confédération aux championnats du monde au Canada pour essayer de faire en sorte que la Calédonie soit reconnue et officiellement organisatrice des championnats du monde en 2021, en doublette homme et femme, tête à tête homme et femme et le mixte. »



Il y a cette possibilité de participer aux Jeux Olympiques ?



« Le président de la fédération française Mr Claude Azéma travaille dessus et défend ce projet qui est sur le point d’aboutir, pour que la pétanque soit pour la première fois aux Jeux Olympique en 2024 en France. On travaille également sur le fait d’inclure la pétanque aux Jeux du Pacifique. La pétanque n’y est pas, faute de pays qui la pratiquent. Avec Tahiti, on devrait y arriver, on intégrerait l’Australie et la Nouvelle Zélande. Un grand merci pour l’accueil tahitien. » Propos recueillis par SB