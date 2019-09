Pesticides : les produits locaux plus sains que les importations

"Les ananas analysés sont sans aucun résidu de pesticides"



Que disent vos dernières analyses ?

Les analyses que nous avons réalisées sont très bonnes, notamment sur les ananas. Les consommateurs avaient tendance à dire que les ananas grattent la gorge, mais en fait ce n'est pas lié aux pesticides puisque tous les ananas que nous analysés sont sans aucun résidu de pesticides.



Les producteurs ont donc trouvé d'autres moyens de lutter contre les mauvaises herbes ?

Sans doute qu'ils ont trouvé d'autres méthodes, mais surtout ils respectent les normes d'utilisation de ces herbicides, et c'est une très bonne chose.



Que dire aux consommateurs qui sont encore méfiants vis-à-vis des produits locaux ?

Les consommateurs ont le choix des produits alimentaires qu'ils veulent acheter. Ce que nous constatons néanmoins c'est que les productions locales sont bien meilleures en termes d'utilisation de pesticides que les produits qui ne sont pas polynésiens.



Parmi la production locale, y-a-t-il des produits pires que d'autres ?

Dans les produits locaux, la partie maraîchage est plus exposé aux pestes, que ce soit les insectes ou les maladies, et sont plus utilisateurs de pesticides. Néanmoins, cette utilisation est très raisonnable et les producteurs avec qui nous travaillons arrivent à maîtriser ces outils. Les exploitants agricoles se sont bien professionnalisés ces dernières années.

Je pense qu'on peut se donner un objectif de 100 % de conformité pour la production locale. Aujourd'hui on en est proche, et on a eu des campagnes à 100 % par le passé. Après, il y a toujours des nouveaux agriculteurs qui arrivent et qu'il faut former, et des épisodes climatiques ou d'invasion de pestes particuliers.