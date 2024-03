Pérou: la foudre tue un guide et blesse six touristes français

Lima, Pérou | AFP | lundi 11/03/2024 - La foudre a tué dimanche un guide péruvien et blessé six touristes français dans la région touristique de Cuzco, dans le sud du Pérou, a annoncé lundi la police locale.



La foudre s'est abattue sur le groupe lors d'une randonnée sur la montagne Vinicunca, aussi appelée montagne aux sept couleurs, située au coeur des Andes, à une centaine de km de la ville de Cuzco.



Dans un communiqué, la police locale indique que les touristes français, âgés de 22 à 40 ans, ont été hospitalisés à Cuzco. Ils souffrent de "brûlures et de blessures", ajoute-t-elle sans plus de précision sur leur état de santé.



La montagne aux sept couleurs culmine à 5.200 mètres d'altitude. Les couleurs qui la composent résultent d'une accumulation de couches de sédiments pendant des millions d'années. Elle fait partie des lieux les plus visités du Pérou avec le Machu Picchu, site inca le plus visité au monde.



Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie cependant qu'elle est devenue une attraction touristique majeure, lorsque le réchauffement climatique a fait fondre la couche de neige qui la recouvrait, révélant ses multiples couleurs.



Depuis le début de l'année, cinq personnes ont été tuées par la foudre dans les régions andines du Pérou, selon la défense civile.

le Lundi 11 Mars 2024 à 08:23 | Lu 125 fois