Permission confirmée pour les tablettes sans carte SIM à Nuutania

Tahiti, le 26 janvier 2021 - Dans une décision rendue mardi, le tribunal administratif donne raison à deux avocats qui contestaient l’impossibilité d’accéder au parloir de Nuutania munis de leur tablette numérique.



Maîtres Millet et Varod s’étaient vu refuser l’accès au parloir du centre pénitentiaire de Nuutania munis de leur tablette numérique, le 2 mars dernier. Une décision prise par l’administration pénitentiaire au motif que ces appareils de type iPad Pro modèle A1980 seraient dotés d’une possibilité de connexion cellulaire leur permettant d’accéder au réseau de téléphonie mobile.

L’argument avait été repoussé par le rapporteur public, à l’audience du 12 janvier dernier, les tablettes concernées étant techniquement privées de cette fonctionnalité. Dans une décision rendue mardi, le tribunal administratif donne raison aux deux avocats et invalide le refus de l’administration pénitentiaire soulignant qu’il est déjà possible aux avocats d’entrer à Nuutania avec un ordinateur portable qui comporte exactement les mêmes possibilités de connexion que les tablettes refusées.