Permaculture: les élèves du lycée agricole de Moorea transmettent leur savoir faire

Depuis la rentrée scolaire 2018 s’est ouvert le dispositif Ulis au collège Sacré-Cœur de Taravao. Il accueille des élèves en situation de handicap qui ont des difficultés d’ordre cognitif. Ces élèves sont inscrits dans la classe correspondant à leurs âges. Ils suivent, dans la mesure du possible, la plupart des cours avec les professeurs. Pour les cours où le niveau est trop élevé et où ils peuvent se trouver en décalage, ils viennent en Ulis. Dans ce dispositif, l’enseignante spécialisée leur dispense un enseignement adapté principalement axé autour du "lire", "écrire" et "compter." Cette année, l’Ulis compte 11 élèves dont 4 élèves inscrits en 6e et 7 élèves en 5e. Ces élèves ont des capacités et des niveaux différents : certains suivent de nombreux cours, d’autres sont inclus dans les matières sportives, artistiques et langues étrangères. Ils bénéficient d’enseignements disciplinaires mais travaillent autour de projets pédagogiques qu’ils proposent aux autres élèves des classes de collège tels que le projet d'un jardin écologique, l'ouverture d’une boutique solidaire au sein du collège ou bien des ateliers philosophiques et artistiques.