Périmètre bouclé à Papeete pour la fête nationale du 14 juillet

Tahiti, le 10 juillet 2021 - Comme chaque année, à l'occasion de la fête nationale, le haut-commissariat invite les automobilistes à ne pas se garer le mercredi 14 juillet de minuit à 11 heures dans toute l’avenue Pouvana’a a Oopa, ni dans la portion de rue des poilus tahitiens située entre l’Académie tahitienne et la direction de la sécurité publique, ou dans la rue du Bataillon du Pacifique. Précisions.



Mesures sanitaires oblige, la fête nationale pour commémorer la prise de la Bastille en 1789 n'avait pas pu accueillir plus de 250 personnes l'année dernière dans les rues de Papeete. Cette fois-ci, les tribunes, les défilés à pied et motorisés traditionnels des célébrations du 14 juillet vont pouvoir se dérouler normalement dans un contexte de sortie d'état d'urgence sanitaire. Plus de 400 personnes devraient y assister. Raison pour laquelle, la circulation sur l’Avenue Pouvana’a A Oopa, l’avenue Sainte-Amélie et la rue Dumont D’Urville à Papeete sera bloquée. À l’occasion de la fête nationale ce mercredi, le haussariat invite donc les usagers de ne pas stationner leur véhicule de minuit à 11 heures dans toute l’avenue Pouvana’a a Oopa, dans la portion de rue des poilus tahitiens située entre l’Académie Tahitienne et la direction de la sécurité publique et dans la rue du Bataillon du Pacifique.



Le haussariat prévient que "tout véhicule contrevenant sera retiré par les services de sécurité". Les résidents de l’avenue de Sainte-Amélie, à Papeete sont par ailleurs informés que la circulation dans l’avenue du Bataillon du Pacifique sera interdite de 9 à 11 heures. Circulation interdite également "pour la portion allant de l’intersection de l’avenue du Commandant Destremeau et de l’avenue Pouvana’a a Oopa au rond-point de la présidence de 6 à 11 heures". Idem "pour la portion allant du rond-point de la présidence à la gendarmerie nationale de 10 heures à 10h30".



En revanche, les automobilistes seront autorisés à emprunter de 9 heures à 10h15, en sens inverse, la rue du Dr Cassiau, située entre le Mac Donald et le parking Tarahoi, ainsi que la rue Dumont d’Urville, pour accéder à leur domicile.