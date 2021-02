Père Auguste remplace frère Maxime à la présidence du CA de l'association 193

Tahiti le 13 février 2021 - Le père Auguste Uebe Carlson a été élu samedi président du Bureau du Conseil d'administration de l'association 193. Il dirigera l'association, dont il est aussi président, jusqu'en 2025.



Les membres de l'association 193 se sont réunis samedi matin en assemblée générale pour évoquer la modification des statuts de l'association, l'adoption de son bilan moral et financier, la présentation des projets pour 2021 ou encore le renouvellement du bureau du conseil d'administration. Et c'est le père Auguste Uebe Carlson qui a été élu président du bureau du conseil d'administration à l'unanimité, en lieu et place du frère Maxime Chan. Père Auguste Uebe Carlson porte donc aujourd'hui les deux casquettes de président et président du conseil d'administration de l'association. Il assurera ces deux fonctions jusqu'en 2025.



Rappelons que l'Association 193 s'est fixée pour objectif la préservation de la mémoire historique des 193 essais nucléaires réalisés au fenua, la sensibilisation des autorités compétentes pour que l'histoire des essais nucléaires en Polynésie française soit intégré au programme scolaire polynésien, l'organisation d'actions auprès des autorités pour l'obtention d’une demande de pardon de la France et d'une réparation.