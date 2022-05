Pénuries aux Marquises, le Taporo IX en route

Tahiti, le 19 mai 2022 - Le Taporo IX réparé a quitté Papeete mardi matin. Il devrait arriver aux Marquises samedi, à Hiva Oa puis desservir les autres îles de l'archipel. Le navire y est très attendu car les pénuries commencent à se faire sentir, notamment à Hiva Oa qui n'a plus ni carburant ni gaz et Nuku Hiva où il est aussi difficile de se ravitailler.



Le Taporo IX qui avait été victime d'une panne, a été réparé et a pu reprendre la mer. Il a quitté Papeete mardi matin et, selon le planning prévisionnel, il devrait arriver aux Marquises samedi à Hiva Oa. Sauf urgence ou modification, il sera à Fatu Hiva lundi 23 mai, Ua Pou le mardi 24, Nuku Hiva le 25 et Ua Huka le 26.



Le navire arrivera donc avec une dizaine de jours de retard dans l'archipel, où les pénuries commencent à se faire sentir. À Hiva Oa, depuis le début de la semaine dernière, les habitants de l'île ne trouvent plus de carburant ni de gaz. D'autres produits manquent également comme les légumes et les produits congelés mais on ne peut pas parler de véritable pénurie. À noter que l'Aranui, l'autre bateau desservant l'archipel, ne peut transporter ni essence ni gaz pour des raisons de sécurité lorsqu'il transporte des passagers.



Situation critique également pour s'approvisionner en carburant à Nuku Hiva, comme en témoigne Lucy, une habitante de l'île : “Ça fait déjà une semaine qu'on est pénalisé. La seule station-service de Nuku Hiva n'a plus de gasoil, juste de l'essence mais elle limite la distribution par personne. Je ne peux plus me déplacer avec mon véhicule. Par exemple, je n'ai pas assez de carburant pour aller à l'aéroport, je dois prendre un taxi.”



Encore quelques jours de patience donc, avant que les Marquisiens soient enfin ravitaillés.