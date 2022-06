Pénuries : Les Marquises enfin ravitaillées

Hiva Oa, le 17 juin 2022 - Après plus de deux semaines d'attente, le Taporo IX est enfin arrivé à Hiva Oa avec son ravitaillement d'essence, de gaz et de produits alimentaires. Cette pénurie à considérablement bouleversée tout un pan de l'économie de l'île, pêcheurs, traiteurs, jardiniers et bien sûr particuliers même si une grande majorité des véhicules fonctionnent au diesel. Malgré tout, le problème n'est pas résolu puisque la population va faire du stock et une nouvelle pénurie guette l'île pour les prochaines semaines, même si la commune à pu dépanner un grand nombre de personnes en essence.