Pénurie de vanille à Taha'a pour la dernière vente

Taha'a, le 10 juillet 2021 – Le vente de vanille organisée la semaine dernière à Taha'a a vu très peu de produits mis à la vente, tandis que la colère ne cesse de monter chez les professionnels victimes d'incessants vols.



Traditionnellement, la vente de vanille organisée en juillet est vécue comme un pique de la saison. Pour cette troisième vente de l'année il n'en a rien été puisque seulement 540kg ont été mis sur le marché durant les trois jours de vente, contre 1400 kg lors de la dernière vente.



Cette situation est expliquée comme suit par un vanilliculteur : "Il y a eu beaucoup de vols ces derniers jours, et certains acheteurs officiels font des tournées en dehors des dates prévues par le calendrier mis en place par l’EVT (ndlr : Epic Vanille de Tahiti). C’est ce que nous avons pu voir ces dernières semaines sur l’île." Voilà qui vient mettre à mal la dernière réorganisation de la filière par une loi de Pays votée à l'assemblée en mars dernier.



Les professionnels, las des vols et après les réactions de certains élus locaux (voir Tahiti Infos du 5 juillet 2021), ont décidé de monter un collectif pour saisir la justice : "Le collectif a pour but de réunir des personnes sur une même idée : exprimer notre ras le bol quant aux vols de vanille qui sont de plus en plus fréquents et de mieux en mieux organisés ! Il réunit à la fois les producteurs de vanille, préparateurs, « ona » (acheteurs officiels) agents de l’Epic vanille et tous ceux qui sont solidaires. Cette liste de signatures accompagnera une lettre au procureur, lettre ouverte dans la presse ; il faut que ça bouge quoi ! Les maires de l’ile commencent à nous entendre et nous soutenir, on est au tout début." déclare Tiare, à l’initiative de ce collectif.