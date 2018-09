Pénurie de taote aux Australes

On ne sait pas trop si le futur médecin sera en poste d'ici le mois de novembre. Nous sommes en cours de recrutement et de recherche d'un remplaçant. C'est difficile d'avoir des médecins qui veulent aller dans les îles, et on le voit bien. C'était le cas des Marquises, mais on arrive à stabiliser là-bas. Maintenant, ce sont les Australes qui sont déstabilisés. On fait tout ce que l'on peut pour avoir des médecins, mais ça ne se trouve pas sous le sabot du cheval.

Non, ce n'est pas ça. C'est, d'une part, le type d'études que suivent les médecins maintenant. D'ailleurs, on a appris récemment, qu'il va être complètement réformé. Et d'autre part, les médecins ne sont pas formés pour aller dans les îles, surtout dans des lieux isolés. On le voit dans les campagnes françaises. Il y a ce qu'on appelle les déserts médicaux, eh bien, ici c'est pareil. Les médecins ne sont pas habitués à travailler tous seuls.

C'est vrai qu'on n'attire pas de mouches avec du vinaigre. Donc, il faut mettre un peu de miel, et améliorer la situation, ne serait-ce que financière. Mais les salaires sont quand même relativement élevés, par rapport au reste de l'administration. Après, ce sont des histoires de logements, d'environnement et puis surtout d'isolement qui n'est pas que matériel. Il est intellectuel aussi, ce qui veut dire avoir avec soi des gens avec qui parler. Il faut avoir une vie sociale.

D'abord, on va essayer d'envoyer régulièrement des médecins de façon interactive. Ensuite, les personnels soignants qui sont sur place, sont des infirmiers ou des sages-femmes. Ils sont assez expérimentés pour évaluer un certain nombre de diagnostics et pour se mettre en relation avec le point centre de la direction de la Santé pour obtenir des décisions.

Effectivement, je suis d'accord.

Pour l'instant, cet archipel n'a pas été ciblé pour la télémédecine. Néanmoins, il y a et depuis très longtemps des rapports entre les centres de santé des Australes et la direction de la santé. Donc, on peut toujours trouver un médecin de la direction de la santé qui puisse répondre aux interrogations des Australes. D'autant plus qu'il y a également, le service du SAMU qui répond aux urgences.

Avoir une structure de santé qui puisse assurer la sécurité sanitaire, reste ma préoccupation. Nous faisons de notre mieux pour avoir des médecins qui viennent au moins en remplacement sur les périodes de trois à six mois, et s'il y a un médecin qui accepte un contrat de longue durée, il est évident qu'on le prend sans aucun problème. C'est une préoccupation quotidienne pour la direction de la santé notamment, c'est tous les jours qu'ils ont à traiter ce genre de questions, que ce soit pour les Australes, pour les Marquises ou pour les Tuamotu-Gambier.