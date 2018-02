Pensions de famille, croisière, internet… Tahiti Tourisme dévoile ses actions pour 2018

PAPEETE, le 1er février 2018 - Renforcer la promotion de la Polynésie à l'international, augmenter sa visibilité sur internet, promouvoir les événements sportifs et culturels, mieux développer la petite hôtellerie ou encore mettre en valeur le produit croisière, tels sont les défis que se lance cette année, l'équipe de Tahiti Tourisme.



Lors du conseil des ministres, mercredi, la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau a développé les actions phares qui seront mises en avant par le GIE Tahiti Tourisme, cette année.



Plusieurs dossiers ont ainsi été mis en avant.



RENFORCER LA PROMOTION DU PAYS A L'INTERNATIONAL



Afin de mieux promouvoir la Polynésie, le GIE Tahiti Tourisme veut " faire fructifier les marchés à fort potentiel et identifiés comme prioritaires ".



Plusieurs actions seront donc mises en place, telles que des newsletters, des voyages de famille ou encore des voyages pour les médias. Un budget a été attribué pour chaque marché émetteur. Il a été établi, en fonction des résultats obtenus l'année dernière.



L'ouverture de nouvelles lignes aériennes sur notre destination sera aussi prise en compte, " pour mieux répondre aux opportunités de développement ".



La communication jouera un rôle majeur pour le groupement. " Tahiti Tourisme prévoit de véhiculer un message encore plus attractif auprès des cibles porteuses et de développer sa présence sur les différents marchés à travers plusieurs actions, et d’augmenter sa visibilité sur internet, notamment les réseaux sociaux. La priorité sera mise sur le lancement de nouveaux sites internet traduits en 9 langues et sur la formation des professionnels locaux à l’utilisation de leur espace sur la plateforme web de Tahiti Tourisme. Au total, 3,2 millions de visites ont été enregistrées en 2017 sur cette plateforme. "



"TAHITI ET SES ILES, LES ILES DU MANA"



Au travers de la campagne " Tahiti et ses îles, les îles du mana ", le groupement met en avant les événements culturels et sportifs polynésien.



Pour cette année, l'accent sera mis aussi sur la petite hôtellerie familiale, " en France, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada. "



D'ailleurs, un parcours de formation sera dédié la semaine prochaine aux pensions de famille. Une approche particulière sera apportée aux gérants des Marquises et des Australes, sur le thème de la gestion et de la commercialisation.



Autre point qui rentrera dans le cadre de cette campagne, le produit " croisière ", qui devrait toucher tous les marchés internationaux, d'ici 2019. " Tahiti Tourisme travaillera avec les comités du tourisme pour assurer en moyenne 600 accueils de paquebots par an ". Les charters nautiques et les supers yachts ne seront pas oubliés.