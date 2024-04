Pékin offre son aide aux Tonga pour accueillir le sommet du Pacifique

Nuku'alofa, Tonga | AFP | vendredi 11/04/2024 - La Chine a annoncé vendredi qu'elle proposait de l'aide en matière de sécurité aux îles Tonga, qui doivent accueillir cet été le sommet des Iles du Pacifique, niant cependant toute intention de s'immiscer dans la région.



Les îles Tonga, royaume du Pacifique comptant 110.000 habitants, a dit avoir besoin d'aide pour accueillir ce sommet annuel prévu pour le 26 août et rassemblant 26 nations.



Même si elle peut sembler minime - Pékin propose 20 motos et "un entraînement à l'encadrement de sécurité en moto", cette aide vient s'ajouter à une aide déjà existante pour la construction du stade scolaire qui accueillera le sommet.



Et toute intervention de la Chine dans le Pacifique est immédiatement perçue par les Etats-Unis notamment comme une tentative d'élargir son influence dans cette zone.



La Chine avait déjà signé un pacte secret de sécurité avec les îles Salomon en 2022, et a également un accord pour entraîner la police aux îles Fidji.



"La Chine ne cherche par à entrer dans une concurrence géopolitique ni à se forger une +sphère d'influence+", a assuré à l'AFP l'ambassade de Chine aux Tonga, confirmant l'offre chinoise.



Le chef de la police des Tonga, Shane McLennan, a déclaré que le petit royaume examinait l'offre de la Chine.



"Nos capacités actuelles en matière de protection motorisée et de sécurité sont très insuffisantes. Nous avons besoin d'une aide importante", a-t-il déclaré à l'AFP.



L'Australie a dit envisager une aide en la matière, mais pour l'instant aucune offre n'a été faite, a-t-il ajouté.



Le Premier Ministre des Tonga, Siaosi Sovaleni, a assuré qu'il n'y avait "aucune raison de s'inquiéter" quant à l'offre de la Chine. "Ca n'a rien de nouveau. Nous avons toujours travaillé avec la Chine et aussi avec d'autres pays", a-t-il expliqué.



De son côté, le ministre australien des Affaires du Pacifique, Pat Conroy, a insisté sur le fait que la Chine ne devait jouer "aucun rôle" dans la sécurité des îles de la région.



"Les pays du Pacifique doivent s'adresser au Pacifique pour leurs besoins en sécurité".



Le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, Henry Puna, a estimé que le rôle de la Chine n'était pas un problème.



"Ne laissons pas des étrangers nous faire changer notre façon de penser et nous mêler à ces jeux géopolitiques", a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine à Nuku'alofa.