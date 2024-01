Peine confirmée pour la multirécidiviste qui volait des vieilles dames

Tahiti, le 20 janvier 2024 - La cour d'appel a confirmé jeudi la peine de deux ans de prison ferme à laquelle une multirécidiviste avait été condamnée en septembre dernier pour de multiples vols commis au préjudice de dames âgées.



Condamnée en septembre dernier par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison dont six avec sursis et à la révocation d'un sursis antérieur de 12 mois de prison pour des vols aggravés, une multirécidiviste de 53 ans a comparu devant la cour d'appel jeudi matin. La prévenue, à laquelle il était notamment reproché d'avoir volé des femmes vulnérables du fait de leur âge ou de leur état de santé, a expliqué à la cour qu'elle regrettait profondément ses actes qu'elle a mis sur le compte de sa consommation d'ice. Déjà connue de la justice pour de nombreux vols ainsi que pour avoir falsifié des chèques, la quinquagénaire a fait valoir qu'elle avait un comportement exemplaire en détention.



Entendues à la cour, plusieurs victimes ont fait état de leur “fatigue” et de leur lassitude quant au fait de devoir assister à cette nouvelle audience. Avant de requérir la confirmation de la peine prononcée en première instance, l'avocat général a rappelé qu'il avait fallu faire de “nombreux recoupements” pour interpeller la prévenue qui n'a “eu de cesse”, ces dernières années, de “commettre de nombreux vols”. Pour la défense de la récidiviste, Me Béatrice Eyrignoux a plaidé les bonnes intentions de cette dernière, une “détenue modèle” qui veut “véritablement s'en sortir”. Visiblement peu sensible à cet argument, la cour a finalement confirmé la peine prononcée en première instance. L'intéressée devra donc effectuer deux ans de prison ferme.