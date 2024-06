Peine confirmée pour Me Outin en appel

Tahiti, le 7 juin 2024 – La cour d'appel de Papeete a confirmé, jeudi, la peine de deux mois de prison qui avait été prononcée à l'encontre de l'avocat Marc Outin pour “injures publiques en raison de la religion” et pour avoir donné les coordonnées d'une journaliste sur les réseaux sociaux.



Un peu plus d'un an après avoir été condamné par le tribunal de première instance à deux mois de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende pour avoir proféré des injures publiques envers la communauté juive et pour avoir diffusé le numéro de l'une de nos consœurs sur Facebook, l'avocat Marc Outin a vu sa cette peine confirmée par la cour d'appel, jeudi.



Le 2 septembre 2023, l'avocat avait publié une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il se filmait dans un magasin d'électroménager en train de faire un lien entre un fumoir barbecue et les méthodes utilisées par le Troisième Reich pour assassiner des millions de personnes de confession juive durant la Seconde Guerre mondiale. Lors du procès devant le tribunal de première instance, la “fragilité psychologique” du prévenu avait été soulevée par le procureur de la République.





Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 7 Juin 2024